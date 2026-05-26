Таким чином чиновники намагалися штучно покращити показники виконання мобілізаційних планів. Про це повідомляє Нацполіція та Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Дивіться також Чоловік покінчив із життям у ТЦК Тернополя: вдома у нього знайшли патрони та рублі

Як працювала схема "паперової мобілізації"?

За даними правоохоронців, до схеми були причетні посадові особи районних ТЦК на Закарпатті та Львівщині. Маючи офіційний доступ до автоматизованої системи "Оберіг", вони заходили до реєстру за допомогою власних електронних ключів та вносили неправдиві дані про мобілізацію громадян.

Слідство встановило, що для покращення статистики до переліку "мобілізованих" записували людей, які фактично не були призвані до війська. Йдеться про померлих, засуджених, громадян із правом на відстрочку, осіб на спеціальному обліку, а також тих, хто вже проходив службу або навчався у військових вишах.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Крім того, у документах фігурували люди, які за віком уже не підлягали мобілізації. Усі ці дані використовувалися для створення звітності про нібито успішне виконання мобілізаційних планів.

Окрім внесення інформації до електронної системи, посадовці оформлювали неправдиві поіменні списки військовозобов'язаних. У документах зазначалося, що ці люди нібито вже проходять службу у військових частинах. Насправді жодного призову не відбувалося.

Підроблені документи надсилали до обласних ТЦК та СП, де вони ставали частиною офіційної службової звітності. Правоохоронці наголошують, що через такі махінації вище військове командування могло отримувати недостовірну інформацію щодо реального стану комплектування армії та потреб у мобілізаційному ресурсі.

Кого підозрюють у махінаціях?

Одним із ключових фігурантів справи став 49-річний начальник Мукачівського районного ТЦК та СП у званні полковника. За даними слідства, лише у період із січня по березень 2026 року він фіктивно "мобілізував" 162 особи.

Його 37-річний заступник, майор та начальник відділення рекрутингу і комплектування, за той самий період додав до статистики ще 108 "мобілізованих". Частину часу він виконував обов'язки керівника ТЦК під час його відсутності.

Ще один епізод правоохоронці зафіксували у Золочівському районному ТЦК та СП на Львівщині. Там тимчасовий керівник установи, 41-річний підполковник, упродовж листопада – грудня 2025 року фіктивно "призвав" шістьох людей.

Слідство встановило, що ці громадяни на той момент уже проходили військову службу за контрактом у Військовому госпіталі Національної гвардії України та інших військових частинах.

Посадовці ТЦК створювали фейкову статистику мобілізації / Фото Нацполіція, Прокуратура України

Суд уже обрав їм запобіжні заходи. Начальника Мукачівського РТЦК взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 3,9 мільйона гривень. Його заступнику визначили заставу у 3,3 мільйона гривень. Підполковнику зі Львівщини суд призначив заставу у розмірі 121,1 тисячі гривень.

У Нацполіції повідомили, що розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетні до схеми фіктивної мобілізації.

Також перевіряється інформація щодо можливого існування аналогічних схем в інших регіонах України. Слідчі вивчають службову документацію, рух даних у системі "Оберіг" та можливі факти підроблення офіційних документів.

Що відомо про інші схеми ТЦК?

Нацполіція провела понад 40 обшуків у посадовців ТЦК у справах про незаконне збагачення та недостовірне декларування. Правоохоронці перевіряли представників керівного складу у різних регіонах України.

Під час слідчих дій вилучили:

автомобілі,

мотоцикли

великі суми готівки у гривнях та іноземній валюті.

Також за кілька днів поліція оформила понад 150 адміністративних протоколів, пов’язаних із корупційними порушеннями.

За даними Нацполіції, загальна сума виявлених фактів незаконного збагачення та недостовірного декларування становить близько 92 мільйонів гривень. Серед фігурантів справи – керівник одного з районних ТЦК в Одесі, який за час служби набув активів більш ніж на 45 мільйонів гривень.

Крім того, у помічника начальника одного з об’єднаних МТЦК та СП виявили невідповідність між задекларованим і фактичним майном приблизно на 10 мільйонів гривень, а в колишнього офіцера іншого РТЦК – на 6,6 мільйона гривень.

У поліції наголосили, що наразі триває збір доказів для подальшого оголошення підозр фігурантам кримінальних проваджень.