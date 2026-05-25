Про це повідомив керівник Управління поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Що відомо про чоловіка?

Загиблим чоловіком виявився уродженець Луганщини 1980 року народження. До війни він проживав у Харкові, а після початку повномасштабного вторгнення перебрався до Тернополя.

Чоловік орендував житло у місті, проте не був зареєстрований як переміщена особа. До поля зору поліції він не потрапляв та вів усамітнений спосіб життя.

У поліції зазначили, що родичі загиблого чоловіка наразі перебувають на тимчасово окупованій території.

Що поліція знайшла під час обшуків?

Під час обшуків у будинку слідчі вилучили:

майже 200 тисяч гривень;

іноземні валюти та рублі;

4 мобільні телефони;

пачку набоїв до пістолета 9 калібру.

За висновками експертів, вилучені патрони можуть відповідати калібру кулі, якою було здійснено постріл у вбиральні Тернопільського ТЦК,

– заявив Зюбаненко.

Також поліція встановила, що зброя, з якої, ймовірно, стріляв чоловік – це перероблений під бойовий пістолет ФОРТ-14.

Правоохоронці повідомили, що розслідування досі триває, а подальшу інформацію згодом оприлюднять.

Що відомо про інцидент у Тернопільському ТЦК?

У Тернополі у вбиральні, яка розташована в приміщені територіального центру комплектування, виявили тіло чоловіка.

Як встановили поліцейські, чоловіка доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. За попередньою інформацією, він зайшов до вбиральні та здійснив самогубство за допомогою вогнепальної зброї.

Поліція Тернопільщини оприлюднила записи з камер спостереження у ТЦК, де напередодні знайшли мертвим 46-річного чоловіка. На відео видно, як він заходить до вбиральні з рюкзаком, після чого лунає звук, схожий на постріл.

Начальник поліції наголосив, що запис був оприлюднений із дозволу слідчого, прокурора та інших відповідальних органів. Він також додав, що у слідства залишаються питання, на які необхідно отримати чіткі відповіді.