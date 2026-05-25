Про це повідомив керівник Управління поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.
Дивіться також Постріл з вбиральні: поліція показала відео з ТЦК Тернополя, де помер чоловік
Що відомо про чоловіка?
Загиблим чоловіком виявився уродженець Луганщини 1980 року народження. До війни він проживав у Харкові, а після початку повномасштабного вторгнення перебрався до Тернополя.
Чоловік орендував житло у місті, проте не був зареєстрований як переміщена особа. До поля зору поліції він не потрапляв та вів усамітнений спосіб життя.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
У поліції зазначили, що родичі загиблого чоловіка наразі перебувають на тимчасово окупованій території.
Що поліція знайшла під час обшуків?
Під час обшуків у будинку слідчі вилучили:
- майже 200 тисяч гривень;
- іноземні валюти та рублі;
- 4 мобільні телефони;
- пачку набоїв до пістолета 9 калібру.
За висновками експертів, вилучені патрони можуть відповідати калібру кулі, якою було здійснено постріл у вбиральні Тернопільського ТЦК,
– заявив Зюбаненко.
Також поліція встановила, що зброя, з якої, ймовірно, стріляв чоловік – це перероблений під бойовий пістолет ФОРТ-14.
Правоохоронці повідомили, що розслідування досі триває, а подальшу інформацію згодом оприлюднять.
Що відомо про інцидент у Тернопільському ТЦК?
У Тернополі у вбиральні, яка розташована в приміщені територіального центру комплектування, виявили тіло чоловіка.
Як встановили поліцейські, чоловіка доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. За попередньою інформацією, він зайшов до вбиральні та здійснив самогубство за допомогою вогнепальної зброї.
Поліція Тернопільщини оприлюднила записи з камер спостереження у ТЦК, де напередодні знайшли мертвим 46-річного чоловіка. На відео видно, як він заходить до вбиральні з рюкзаком, після чого лунає звук, схожий на постріл.
Начальник поліції наголосив, що запис був оприлюднений із дозволу слідчого, прокурора та інших відповідальних органів. Він також додав, що у слідства залишаються питання, на які необхідно отримати чіткі відповіді.