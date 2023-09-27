Мобилизация в октябре: кто имеет право на отсрочку
В октябре мобилизация в Украине продолжается, как и в другие месяцы во время военного положения и общей мобилизации. Однако есть категории мужчин призывного возраста, которых не забирают служить из-за права на отсрочку.
Какие это категории мужчин определяет статья 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Однако правом на отсрочку мужчина может воспользоваться только мобилизацией. Если она уже состоялась, то отсрочку военнослужащему не предоставят, пишет 24 Канал.
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Какие представители власти могут мобилизовать
Адвокат юридической фирмы Gracers Станислав Полевой объяснил изданию "РБК-Украина", что местные власти могут подать списки брони на тех или иных работников.
В случае если работники на период мобилизации и в военное время забронированы органами государственной власти и другими органами – местного самоуправления или Кабинетом министров, то мобилизации они также не подлежат,
– объяснил специалист.
Однако добавил – если городской голова того или иного города не "забронирован", то его могут мобилизовать в ряды ВСУ. Однако не подлежат призыву военнообязанные, являющиеся народными депутатами Верховной Рады на период своей каденции даже без бронирования.
Каких должностных лиц не мобилизуют
Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет четкий перечень имеющих право на отсрочку. В частности, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:
- забронированы на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабмином;
- признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодными в военную службу по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);
- женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) младше 18 лет;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного на:
- тяжелые перинатальные поражения нервной системы,
- тяжелые врожденные пороки развития,
- редкие орфанные заболевания,
- онкологические, онкогематологические заболевания,
- детский церебральный паралич,
- тяжелые психические расстройства,
- сахарный диабет I типа (инсулинозависимый),
- острые или хронические заболевания почек IV степени,
- ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа,
- нуждается в паллиативной помощи, подтверждаемой документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;
- женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью 1 или 2 группы;
- усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;
- имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью 1 или 2 группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, в соответствии с законом их содержать;
- опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;
- лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью 1 группы;
- лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью 2 группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
- женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 закона "О воинской обязанности и военной службе";
- народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Крыма;
- работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны, Вооруженных Сил, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Бюро экономической безопасности, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, Управления государственной охраны;
- другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.
Имеют отсрочку педагоги, ученики и студенты
Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации также:
- ученики и студенты, получающие профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование;
- ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;
- научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
Человека не мобилизуют из-за трагедии в семье
Также основанием не мобилизовать человека может быть смерть родного на войне. В частности, не мобилизуют женщин и мужчин, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:
- военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, которые погибли или пропали без вести при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;
- работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время обеспечения проведения АТО непосредственно в районах и в период ее проведения;
- лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были созданы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов;
- лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи АТО во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами;
- женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживание вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.