Тревожный звонок для России: эксперт сказал, какой шаг боится совершить Путин

В России происходит отключение Telegram, что может стать предвестником жестких шагов, на которые может пойти Кремль. Однако российские власти пока делают все возможное, чтобы отсрочить это решение, которое может ей дорого стоить.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что определенные подготовки в России свидетельствуют о том, что Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию. Однако российский режим отчаянно боится этого шага.

Как Россия пытается пополнить свою армию?

Жмайло отметил, если России не удастся теми ресурсами, которые она имеет, проломить наш фронт и достичь хоть каких-то успехов, она может прибегнуть к объявлению мобилизации.

Однако россияне боятся того, что когда была предыдущая ее волна и мобилизовали 400 тысяч человек, их вертикаль власти, по его словам, едва не пошатнулась. Население было недовольно, а несколько сотен тысяч россиян выехали из страны.

У россиян есть перебои с деньгами. К сожалению, кризис на Ближнем Востоке может улучшить эту ситуацию. Кремль сможет восстановить выплаты по контракту, а для российской глубинки стартовая выплата составляет примерно 40 тысяч долларов и это огромные средства,

– объяснил он.

Это может улучшить ситуацию с пополнением российской армии, ведь в январе наблюдался рекордно малый прирост численности – примерно в 22 тысячи, а потери были существенно выше за предыдущее время.

"Россияне сейчас для улучшения ситуации стягивают наемников из стран Африки. Также по практике Пригожина продолжают вычищать из тюрем, всех кого еще можно. Привлекают в армию тех людей, которые, находятся на условном сроке под колпаком российских правоохранительных органов. И также мобилизуют военных пенсионеров, в частности правоохранителей", – подчеркнул исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Когда Кремль может объявить мобилизацию?

Кроме того, в России теперь действует круглогодичный призыв в армию. Очень часто, по его словам, этих молодых призывников заставляют подписывать контракты и они оказываются на фронте. Плюс россияне еще в 2025 году на новооккупированных территорий Запорожской, Донецкой, Луганской областей набрали 50 тысяч мужчин, граждан Украины, которых оденут в российскую форму и отправят на фронт.

Отключение Telegram в России – это тревожный звонок, что Путин боится любых внутренних бунтов и восстаний, потому что война затягивается. Среди элит, военных по всей вертикали большое количество агентуры – украинских и западных спецслужб. Он уже видел, как ФСБ проспали бунт Пригожина. Путин даже пожертвовал тактическими успехами российской армии на фронте, ведь именно через Starlink и Telegram корректировались артудары. Именно это позволило нам зачистить территорию в полтысячи километров,

– пояснил Дмитрий Жмайло.

Однако Путину все равно. Он понимает, что украинская армия не имеет силы на большие контрнаступательные действия, поэтому количество погибших россиян его, по мнению исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, абсолютно не интересует.

Стоит знать. В России на фоне перебоев в работе Telegram и вообще Интернета стремительно увеличилось количество тех, кто ищет возможность выехать из страны. По данным Google, численность соответствующих поисковых запросов выросла до 88 баллов из 100 возможных. Такая же ситуация сложилась в 2022 году, когда была объявлена частичная мобилизация.

Если же глава Кремля поймет, что он не вытягивает ситуацию, вполне вероятно, что может пойти на такой отчаянный шаг и объявить мобилизацию. Но он очень рискованный для России, ведь может обвалить всю систему.

Какими методами Россия проводит набор в свою армию?