Российские власти не могут бросить несоединенные подразделения без подготовки, с плохим вооружением и еще худшей мотивацией, поскольку это будет иметь негативные для захватчиков последствия. Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Будет собрание и формирование подразделений

По его словам, те мобилизованные, к которым начнет доходить, что россия бросает их на верную смерть, станут деморализующим фактором, который будет разлагать российское войско.

Следовательно, с целью создания определенного положительного впечатления среди новых российских воинов, их отправят хоть на какие-то сборы, хотя бы для "галочки". Кроме того, из них, по меньшей мере, нужно сформировать подразделения, поскольку просто бросить мобилизованных без сформированных и слаженных группировок будет абсолютно неэффективно.

На самом деле будут какие-то сборы и формирование подразделений. Пусть это не будет длиться месяц-два, но какие-то 10-14 дней по меньшей мере будет происходить,

– предположил эксперт.

Какой будет задача "частичных мобиков"

По его мнению, вероятно, новых мобилизованных бросят на "защиту" уже оккупированных территорий. Однако украинцы не раз убеждались в неспособности российского военного командования отдавать адекватные приказы.

По состоянию на сегодняшний день основная задача (оккупантов – 24 канал) – удержать те рубежи, которые есть, стараясь максимально оттягивать время,

– объяснил Мусиенко.

"Сложно подумать о том, что сегодня из этой группы людей можно сформировать качественные, мотивированные и эффективные ударные группировки, которые могут сделать что-нибудь лучше, чем делали подготовленные контрактники с 24 февраля", – отметил эксперт.

Поэтому российское командование, вероятно, планирует бросить новобранцев как живой щит и таким образом решать свои задачи сдерживания украинского контрнаступления.

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Отметим, политолог Андрей Вигиринский предположил, что первых мобилизованных страна-агрессор, вероятно, бросит на южное направление Херсонской области, которое сегодня для захватчиков является приоритетным. Кроме того, в первую очередь россия будет бросать "пушечное мясо" на те направления фронта, где ВСУ осуществляют атакующие действия.