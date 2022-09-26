Так, російська влада не може кинути нез'єднані підрозділи без підготовки, з поганим озброєнням та ще гіршою мотивацією, оскільки це матиме негативні для загарбників наслідки. Таку думку 24 каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Будуть збори та формування підрозділів

За його словами, ті мобілізовані, до яких почне доходити, що росія кидає їх на вірну смерть, стануть деморалізуючим фактором, який далі буде розкладати російське військо.

Отже, з метою створення певного позитивного враження серед нових російських вояк, їх відправлять бодай на якісь збори, хоча б для "галочки". Крім того, з них щонайменше треба сформувати підрозділи, оскільки просто кинути мобілізованих без сформованих та злагоджених угруповань буде абсолютно неефективно.

Насправді будуть якісь збори та формування підрозділів. Нехай це не буде тривати місяць – два, але якісь 10 – 14 днів щонайменше буде відбуватися,

– припустив експерт.

Яким буде завдання "часткових мобіків"

На його думку, ймовірно, нових мобілізованих кинуть на "захист" вже окупованих територій. Однак українці не одноразово переконувалися у неспроможності російського військового командування віддавати адекватні накази.

Станом на сьогодні основна задача (окупантів – 24 канал) – утримати ті рубежі, які є, намагаючись максимально затягувати час,

– пояснив Мусієнко.

"Складно подумати про те, що сьогодні з цієї групи людей можна сформувати якісні, мотивовані та ефективні ударні угруповання, які можуть зробити щось краще, ніж робили підготовлені контрактники з 24 лютого", – зазначив експерт.

Тож російське командування, ймовірно, планує кинути новобранців, як живий щит, й у такий спосіб вирішувати свої завдання щодо стримування українського контрнаступу.

Мусієнко пояснив, як росія готуватиме нових мобілізованих: дивіться відео

Зауважимо, політолог Андрій Вігірінський припустив, що перших мобілізованих країна-агресорка, ймовірно, кине на південний напрямок Херсонської області, який сьогодні для загарбників є пріоритетним. Крім того, насамперед росія кидатиме "гарматне м'ясо" на ті напрямки фронту, де ЗСУ здійснюють атакувальні заходи.