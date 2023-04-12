Понимая критическую ситуацию в стране, россияне начнут массово уезжать за границу, пока это возможно. Для страны-террориста это может иметь роковые последствия. Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.

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Катастрофические последствия мобилизации

Электронные повестки в России приравняли к бумажным. Более того, там приняли решение о запрете на выезд из страны после получения повестки.

Это (вручение повесток электронно – 24 Канал) является полной мобилизацией. Многое зависит от того, насколько будут закрывать границы. Потому что, если границы будут открытыми, то люди сейчас еще больше будуть убегать из России,

– рассказал Юрий Рашкин.

Россия – это страна, из которой люди массово уезжают. Все потому, что начинается новая волна войны, которая, по мнению политика, приведет к распаду страны. Там, может, не остаться никого, считает политик.

Маловероятно, что ситуация в России улучшится, по крайней мере, в ближайшем будущем. Владимир Путин совершенно не заинтересован в перемирии и переговорах.

"Он решил по примеру Сталина, по социалистическому примеру взять столько, сколько нужно своего "человеческого добра" и забросить в "мясорубку". Для Путина чем больше жертв, тем больше он становится историческим деятелем", – отметил американский политик.

Юрий Рашкин о последствиях новой волны мобилизации в России: смотрите видео

Безответственность россиян

Люди будут убегать из России, потому что понимают, что раздача виртуальных повесток – это полная мобилизация.

Когда украинцы выходили на Майдан, а в США проходили протесты Black Lives Matter – это потому, что люди чувствовали, что им нужно что-то делать, иначе будет хуже. И это приводит к положительным результатам, потому что политикам напоминают, что у них есть обратная связь и подотчетность,

– подчеркнул Рашкин.

По его словам, то, что сейчас происходит в России, полностью ответственность людей, живущих там. Если же они желают, что легче бежать или пойти на войну и погибнуть там, чем протестовать, бороться за свои права – это их выбор. Никто в этом им не поможет.

Мобилизация в России: что известно