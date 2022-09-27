Убивают себя, чтобы не попасть на войну: в россии продолжается истерика из-за мобилизации

Россияне не реагировали на зверства своих военных, однако не согласны с мобилизацией. Из-за страха быть в армии в москве мужчина покончил с собой.

Об этом рассказали в Международном разведывательном сообществе InformNapalm. Заметили, что россияне ищут способы, как калечить себя.

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"Самые хитрые из них – просто заказывают себе положительные тесты на ВИЧ/СПИД. Некоторые добровольно уходят в тюрьму", – сказали в разведывательном сообществе.

Россияне уничтожают себя, а не власть

В InformNapalm отметили, что россияне лучше будут калечить себя, чем выходить на антисистемные акции против власти и сопротивляться силовикам. К таким действиям прибегают даже в москве. Это, как объясняют в сообществе, доказывает, что россияне вообще не готовы к сопротивлению.

Они готовы самоуничтожаться, но при этом боятся сопротивляться, воевать против системы, которая довела их до мыслей о самоуничтожении, – подчеркнули в сообществе.

Как реагируют на мобилизацию

В Кабардино-Балкарии мобилизованный мужчина скончался на плацу. Его не успели отправить на фронт. В сети опубликовали видео, как пытаются реанимировать мобилизованного.

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Кроме этого, в москве мужчина по имени Александр прыгнул с 9 этажа из-за депрессии после объявления частичной мобилизации. Его родственники отметили, что он не получал повестки из военкомата, но очень боялся попасть на войну.

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