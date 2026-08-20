Число потерь увеличится: какую выгоду получит Россия от проведения мобилизации

Уже после проведения выборов осенью 2026 года в России может быть объявлена мобилизация. Накопление новых военных ресурсов станет еще одним шагом в эскалации конфликта против Украины.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко, добавив, что даже российские эксперты, проживающие за рубежом, отмечают, что нельзя отправить 500 000 человек на фронт. Только в теории мобилизованные сразу становятся наравне с теми, кто уже имеет боевой опыт и может эффективно участвовать в войне.

Потери России существенно возрастут после мобилизации

Становится очевидным, что российское командование хочет отправит мобилизованных на штурмы с автоматами. В таком случае неподготовленный человек практически не имеет шансов выжить. Это приведет к новым потерям. Число погибших, скорее всего, вырастет с 30 тысяч в месяц до 50.

Также стоит отметить, что России нужны сержанты, старшины, командиры взводов, рот, батальонов. Именно их как раз и нет. Но мобилизация точно не пополнит подразделения именно такими людьми. А даже если их призовут в уже существующие полки или бригады, тогда возникает вопрос, как эти подразделения будут функционировать.

Если это люди, которые не способны сразу включиться в войну, то как все это будет происходить? Тогда боеспособность этих соединений и подразделений будет снижаться, в результате чего будут расти потери, причем – безвозвратные,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Не следует забывать и об экономическом аспекте. Российская экономика, из которой заберут еще полмиллиона человек, – это существенный удар. Недаром мэр Москвы уже бьет тревогу и просит не забирать никого из гражданской экономики, потому что тогда она не сможет функционировать.

Как мобилизация отразится на России: смотрите видео

"Люди, которые кричат: „Дайте все на войну“, не понимают, откуда берутся деньги. Они думают, что деньги просто падают с неба. А деньги идут из бюджета, который формируется теми, кто работает, и работает не на войну, а на гражданскую экономику", – пояснил дипломат.

Конечно, есть военная часть экономики, но она почти не дает дополнительного эффекта. Ведь почти все, что делают россияне, они сразу теряют. Это мы видим на примере атак по Украине ракетами, "Шахедами" – все уходит сразу "с колен".

Продукт, на который условно ушло 100 миллионов рублей, – сделали, но никакой добавленной стоимости он не принес. К тому же его сразу уничтожили. Поэтому экономика без гражданской сферы существовать не может.

К слову, западные СМИ уже пишут о панике в регионах России из-за возможной мобилизации. Даже за баснословные деньги Кремль не может найти людей, готовых воевать. Впрочем, это не заставляет Владимира Путина отказаться от своих агрессивных планов, он продолжает настаивать на выполнении целей так называемой "сво". Между тем в России ведут настоящую "охоту" на мужчин, заставляя их подписывать контракты еще до объявления мобилизации.