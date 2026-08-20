Таку думку 24 Каналу висловив ексочільник МЗС України Володимир Огризко, додавши, що навіть російські експерти, які живуть за кордоном, розповідають, що не можна 500 000 людей відправити на фронт. Тільки в теорії мобілізовані одразу стають на рівень тих, хто вже має бойовий досвід і можуть ефективно брати участь у війні.

Втрати Росії суттєво зростуть після мобілізації

Стає очевидним, що російське командування хоче відправити мобілізованих на штурми з автоматами. У такому випадку непідготовлена людина практично не має шансів вижити. Це призведе до нових втрат. Кількість загиблих, скоріш за все, зросте з 30 тисяч на місяць до 50.

Також варто зауважити, що Росії потрібні сержанти, старшини, командири взводів, рот, батальйонів. Саме їх якраз немає. Але мобілізація точно не поповнить підрозділи саме такими людьми. А навіть якщо їх призвуть у вже наявні полки чи бригади, тоді виникає питання, як ці підрозділи функціонуватимуть.

Якщо це люди, які не здатні відразу включитися в війну, то як це все відбуватиметься? Тоді боєздатність цих з'єднань і підрозділів йтиме вниз, відтак зростатимуть втрати, до того ж – безповоротні,

– наголосив Володимир Огризко.

Не треба забувати й про економічний аспект. Російська економіка, з якої заберуть ще півмільйона людей, – це суттєвий удар. Недаремно мер Москви уже б'є на сполох і просить не забирати нікого з цивільної економіки, бо тоді вона не зможе функціонувати.

Як мобілізація позначиться на Росії: дивіться відео

"Люди, які кричать: "Дайте все на війну", не розуміють, звідки беруться гроші. Вони думають, що гроші просто падають з неба. А гроші йдуть з бюджету, який створюється тими, хто працює і працює не на війну, а на цивільну економіку", – пояснив дипломат.

Звісно, є військова частина економіки, але вона свій додатковий ефект майже не дає. Адже майже все, що роблять росіяни, вони одразу втрачають. Це ми бачимо на прикладі атак по Україні ракетами, "Шахедами" – все йде відразу "з коліс".

Продукт, на який умовно пішло 100 мільйонів рублів, – зробили, але жодної додаткової вартості він не приніс. До того ж його одразу знищили. Тому економіка без цивільної сфери існувати не може.

До слова, західні ЗМІ уже пишуть про паніку у регіонах Росії через можливу мобілізацію. Навіть за шалені гроші Кремль не може знайти людей, які готові воювати. Втім це не змушує Володимира Путіна зупинити свої агресивні плани, він продовжує наполягати на виконанні цілей так званої "сво". Тим часом у Росії проводять справжнє "полювання" за чоловіками, змушують їх підписувати контракти ще до оголошення мобілізації.