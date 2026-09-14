Об этом заявил командующий группировкой войск "Азов", бригадный генерал Денис Прокопенко на ежегодной встрече YES, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Что известно о мобилизации в России?

По словам Прокопенко, российские войска в течение года не смогли вернуть утраченные позиции, поэтому противник, вероятно, готовится к новому масштабному набору личного состава. Он отметил, что скрытая мобилизация в России уже может продолжаться, а открытый призыв, по его оценке, может начаться после выборов – в конце сентября или в начале зимы.

Мы ожидаем мобилизацию,

– заявил Прокопенко.

Он предположил, что Россия может привлечь до 600 тысяч военных. В то же время стратегической целью Кремля, по мнению украинского генерала, остается полная оккупация двух областей.

Стратегической целью будет полная оккупация Донецкой и Луганской областей,

– сказал Прокопенко.

Генерал также предупредил, что российские войска могут попытаться до завершения осенней кампании закрепиться возле одного из ключевых городов Донецкой области. Речь идет, в частности, о Доброполье, Константиновке, Дружковке, Краматорске, Славянске или Святогорске, что может позволить противнику создать плацдарм для дальнейшего наступления.

В то же время украинские военные не позволят россиянам реализовать этот план.

Напомним, офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук заявил, что усиленный набор военных уже фиксируется примерно в 20 регионах России. Кремль наращивает мобилизационный ресурс, чтобы компенсировать значительные потери российской армии и усилить давление на фронте.

Новых военных могут использовать для инфильтрационных действий небольшими группами. Особое внимание Россия может сосредоточить на Славянско-Краматорской агломерации и Константиновке. Увеличение количества таких групп создаст дополнительную нагрузку на украинских операторов дронов, разведку и наблюдение.

В то же время офицер считает, что заявления Кремля о якобы скором захвате Донецкой области являются прежде всего инструментом психологического давления и пропаганды. Реальная ситуация на фронте не соответствует российским заявлениям о значительных успехах. Главной целью усиленного набора личного состава является создание условий для дальнейшего давления на украинские позиции в Донецкой области.