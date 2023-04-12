Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, после введения решения о электронных повестках Россия преобразуется в классический цифровой концлагерь.
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Теперь, если там человек не придет в военкомат, то ему будет автоматически запрещено выезжать за границу, продавать или покупать недвижимость, брать кредиты и т.д.
"Мозги" и дальше будут убегать из России
Как отметил Тизенгаузен, это действительно может спровоцировать новую волну бегства из России. И будут уезжать люди, которые смогут себе это позволить.
Те, кто еще не сбежал – они побегут. Неважно, есть ли у тебя этот электронный кабинет, куда придут повестки. Если не придешь в военкомат, то просто автоматом заблокируют выезд из страны, а также понизят в правах. Они будут лишены права покупать и продавать недвижимость. Придется голым-босым с чемоданом бежать, если успеешь,
– отметил Тизенгаузен.
Тизенгаузен прокомментировал решение о вводе электронных повесток в России: смотрите видео
Впрочем, сомнительно, что россияне будут массово выходить на протесты из-за такого новшества. Преимущественно там на митинги идут или очень юные, или пожилые люди. Но если бы собралась толпа в 20 – 30 тысяч мужчин, подлежащих под мобилизацию, эту силу было бы трудно остановить.
Тизенгаузен считает, что введение электронных повесток в России спровоцирует новые коррупционные схемы с работниками военкоматов, врачами и т.д. Также оттуда будут бежать люди, которые делали реальный бизнес и создавали добавленную стоимость.
В России вводят электронные повестки: коротко
- В России решили приравнять электронные повестки к бумажным. Соответствующий закон 11 апреля приняла Госдума. Их будут отправлять через местный сервис по предоставлению государственных услуг.
- Интересно, что всем гражданам России, получившим повестку, будет запрещено покидать страну до прихода в военкомат. Также есть ограничения на право вождения, заключение сделок с недвижимостью и т.п., если человек не придет в течение 20 дней с момента получения повестки.
- Как отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в России боятся объявить новую масштабную мобилизацию, ведь там очень зависят от реакции общества. Поэтому они и начали выкручиваться таким способом. И это иронично.