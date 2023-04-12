Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, після запровадження рішення про електронні повістки Росія перетворюється у класичний цифровий концтабір.

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Тепер, якщо там людина не прийде до військкомату, то їй буде автоматично заборонено виїжджати за кордон, продавати чи купляти нерухомість, брати кредити тощо.

"Мізки" і надалі тікатимуть з Росії

Як наголосив Тизенгаузен, це дійсно може спровокувати нову хвилю втечі з Росії. І виїжджатимуть люди, які це зможуть собі дозволити.

Ті, хто ще не втік – вони побіжать. Неважливо, чи в тебе є цей електронний кабінет, куди прийдуть повістки. Якщо не прийдеш у військкомат, то просто автоматом заблокують виїзд з країни, а також понизять у правах. Вони будуть позбавлені права купляти та продавати нерухомість. Доведеться голим-босим з валізою тікати, якщо встигнеш,

– зазначив Тизенгаузен.

Тизенгаузен прокоментував рішення щодо введення електронних повісток в Росії: дивіться відео

Утім, сумнівно, що росіяни будуть масово виходити на протести через таке нововведення. Переважно там на мітинги йдуть або дуже юні, або літні люди. Хоч якби зібрався натовп у 20 – 30 тисяч чоловіків, які підлягають під мобілізацію, то цю силу було б важко зупинити.

Тизенгаузен вважає, що введення електронних повісток в Росії спровокує нові корупційні схеми з працівниками військкоматів, лікарями тощо. Також звідти продовжуватимуть тікати люди, які робили реальний бізнес та створювали додану вартість.

В Росії запроваджують електронні повістки: коротко