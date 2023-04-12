Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Він закликав росіян ігнорувати електронні повістки, адже адміністративна відповідальність це краще, аніж втрата життя.

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Це підготовка до осінньої мобілізації

За його словами, росіяни зрозуміли, що не можуть наявними силами довго воювати та утримувати окуповані території. Вони роблять основну ставку на тривалу війну, а тому їм потрібен постійний ресурс живої сили.

Вони вже почали підготовку до майбутньої мобілізації, для поповнення втрат, восени цього року. Так само вони робили восени минулого року, але мали певні проблеми з набором мобілізованих,

– розповів Кузан.

Розраховувати на протести росіян не варто

Він розповів, що в Кремлі не наважуються оголосити нову мобілізацію, адже постійні соціологічні заміри свідчать, що таке рішення Путіна буде негативно сприйняте населенням. Тому вони вдаються до таких "електронних" методів мобілізації.

"Моя порада росіянам – не реагувати на електронні повістки та продовжувати ховатись від мобілізації, як вони це продовжують робити. Розраховувати, що вони самоорганізуються і знесуть Путіна не доводиться. Єдине, що вони можуть – виїхати за кордон, змінити місце проживання в Росії. Будь-яке адміністративне покарання чи обмеження у водінні авто, чи веденні підприємницької діяльності – краще, аніж втрата кінцівок чи життя", – наголосив Кузан.

У Росії повістки роздаватимуть по-новому