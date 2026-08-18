Новая волна мобилизации в России: в ГУР пояснили, когда Путин может отдать приказ

Готовность Кремля объявить о новой волне мобилизации станет очевидной лишь после завершения выборов в Государственную Думу России. До этого момента оккупационные войска будут пытаться максимально продвинуться на доступных участках фронта.

Об этом заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина.

Когда Россия может объявить о новой волне мобилизации?

Скибицкий отметил, что Россия фактически уже подготовила почву для массового призыва. Юридической основой для этого остается действующий указ Владимира Путина, подписанный еще в 2022 году. Если российский диктатор даст окончательное распоряжение, ГУР сразу зафиксирует соответствующие индикаторы подготовки.

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Представитель разведки напомнил, что у врага уже есть отработанный механизм пополнения армии.

У россиян есть опыт проведения такой мобилизации, и мы его понимаем. Они начали частичную мобилизацию во второй половине октября 2022 года. Боевые подразделения, которые могли реально вступить в бой, были на фронте в январе 2023 года, часть из них была там еще в декабре,

– подчеркнул Скибицкий.

В настоящее время российское командование намерено переформировать имеющиеся боевые бригады в дивизии, однако для реализации этого замысла критически не хватает личного состава. Без объявления полноценной мобилизации формирование новых соединений невозможно.

Отдельной проблемой для агрессора стало укомплектование подразделений сил беспилотных систем. Ожидания российского руководства относительно массового притока добровольцев не оправдались.

Их военное командование полагало, что все студенты поспешат туда, а на самом деле выполнение плана по набору в силы БпС составляет всего 30%. Они пытаются переводить личный состав из других видов и родов войск, но в целом набор проваливается",

– рассказал генерал-майор.

По данным ГУР, Кремль установил план рекрутинга на 2026 год в размере 409 тысяч человек. Для достижения этой отметки Путин законодательно сузил перечень преступлений, препятствовавших подписанию военных контрактов.

Представитель украинской разведки отметил, что ограничения на заключение контрактов в России фактически остались только для осужденных за государственную измену, педофилию и по политическим статьям. По его словам, другие категории преступников, в частности убийцы, насильники, участники организованных преступных группировок и наркоторговцы, могут заключать контракты с российской армией, и на данный момент таких лиц уже насчитывается около 28 тысяч.

Во второй половине текущего года Россия увеличивает плановые показатели по набору контрактников. Хотя сейчас уровень добровольного заключения договоров несколько снизился и составляет 98%, оккупанты найдут способ пополнить ряды армии.