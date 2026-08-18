Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький розповів в в інтерв'ю для РБК-Україна.

Коли Росія може оголосити нову хвилю мобілізації?

Скібіцький зазначив, що Росія фактично вже підготувала підґрунтя для масового призову. Юридичною базою для цього залишається чинний указ Володимира Путіна, підписаний ще у 2022 році. Якщо російський диктатор дасть остаточну вказівку, ГУР одразу зафіксує відповідні індикатори підготовки.

Представник розвідки нагадав, що ворог уже має відпрацьований механізм поповнення армії.

У росіян є досвід проведення такої мобілізації, і ми його розуміємо. Вони почали часткову мобілізацію в другій половині жовтня 2022 року. Бойові підрозділи, які могли реально вступити в бій, були на фронті у січні 2023-го, якась частина була ще в грудні,

– наголосив Скібіцький.

Наразі російське командування має намір переформатувати наявні бойові бригади у дивізії, проте для реалізації цього задуму критично не вистачає особового складу. Без оголошення повноцінної мобілізації формування нових з'єднань є неможливим.

Окремою проблемою для агресора стало комплектування підрозділів сил безпілотних систем. Очікування російського керівництва щодо масового припливу добровольців не виправдалися.

Їхнє військове командування вважало, що всі студенти побіжать туди, а в реальності у них виконання плану щодо набору до сил БпС – всього лише 30%. Вони намагаються забирати особовий склад з інших видів та родів військ, але загалом набір провалюється",

– розповів генерал-майор.

За даними ГУР, Кремль встановив план рекрутингу на 2026 рік у розмірі 409 тисяч осіб. Для досягнення цієї позначки Путін законодавчо звузив перелік злочинів, які ставали на заваді підписанню військових контрактів.

Представник української розвідки зазначив, що обмеження на укладення контрактів у Росії фактично залишилися лише для засуджених за державну зраду, педофілію та політичними статтями. За його словами, інші категорії злочинців, зокрема вбивці, ґвалтівники, учасники організованих злочинних угруповань і наркоторговці, можуть підписувати контракти з російською армією, і наразі таких осіб уже налічується близько 28 тисяч.

У другій половині поточного року Росія збільшує планові показники щодо набору контрактників. Хоча зараз рівень добровільного підписання угод дещо знизився і становить 98%, окупанти знайдуть спосіб поповнити лави армії.