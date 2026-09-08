Россия готовит новую мобилизацию: Зеленский назвал количество оккупантов, которых хочет привлечь Кремль

Россия, возможно, готовится к дополнительному призыву сотен тысяч военнослужащих. После выборов в Госдуму в конце сентября Кремль может изменить риторику и перейти к открытой или скрытой мобилизации.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время беседы с журналистами, сообщает 24 Канал.

Что Зеленский рассказал о мобилизации в России?

По словам главы государства, сейчас российские власти будут стараться не демонстрировать подготовку к мобилизации, чтобы не создавать дополнительного напряжения внутри страны. В то же время после выборов в России может измениться риторика относительно призыва в армию.

Россия сейчас будет заявлять, что никакой мобилизации нет. Им нужно успокаивать общество. Не показывать мобилизацию, никого ничем не пугать, потому что в России идут выборы в Госдуму,

– сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Президент отметил, что украинская сторона уже понимает масштабы возможного пополнения российской армии. Речь идет как минимум о 300 тысячах дополнительных военнослужащих, на которых, по оценке Зеленского, рассчитывает Москва. В то же время пока неизвестно, каким образом Россия может привлекать людей в армию – это может быть как открытая мобилизация, так и скрытая. Зеленский подчеркнул, что российская инфраструктура уже подготовлена к такому сценарию.

Мы понимаем цифру: минимум 300 тысяч дополнительных российских солдат – это то, на что они рассчитывают,

– заявил глава государства.

Зеленский связывает возможную мобилизацию с ситуацией на фронте. Президент заявил, что из-за отсутствия желаемых для России результатов на поле боя Кремль пытается компенсировать это усилением воздушных атак по Украине.

По его словам, российские власти используют массированные воздушные удары также для внутренней пропаганды. Таким образом Кремль пытается продемонстрировать собственному населению, что ситуация якобы находится под контролем, а российская армия продолжает действовать активно.

В то же время Москва, по словам президента Украины, распространяет ложные заявления о якобы успехах российских войск на фронте. В частности, Зеленский упомянул заявления о захвате Святогорска и продвижении российских сил в направлении Сум. Президент подчеркнул, что такие утверждения не соответствуют действительности. Он добавил, что украинские военные контролируют Святогорск, а заявления России о приближении к Сумам также являются ложными.

Напомним, по данным партизанского движения "Атеш" Россия готовит новые правила для скрытого пополнения армии. После псевдовыборов в Госдуму в сентябре страна-агрессорка может разрешить заключать контракты на службу в тыловых подразделениях даже людям с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью.

В "Атеш" считают, что таким образом здоровых военных с тыла смогут перебрасывать в штурмовые бригады, в то же время Кремль будет избегать объявления открытой мобилизации и попытается пополнять личный состав под видом "добровольного" подписания контрактов.