Эти нововведения планируется ввести в сентябре. Об этом пишет "Атеш".

Что хочет сделать Россия?

Российские власти "разрешат" заключать контракты на работу в тыловых подразделениях своего региона "добровольцам" с категорией здоровья "Д". К ней относятся абсолютно непригодные к службе из-за самых тяжелых патологий, в частности онкологии, ВИЧ, тяжелых психических расстройств и инвалидности. Новые правила вступят в силу после проведения российских псевдовыборов в Госдуму, которые должны состояться уже в этом месяце.

Понятно, что за формулировкой о "добровольцах" скрывается банальный расчет: людьми с инвалидностью закроют позиции в тылу, а более-менее здоровых военных, которые удерживали эти места, отправят на бой в штурмовые бригады,

– заявили в "Атеш".

Они отметили, что такой шаг фактически лишит граждан последней возможности законно избежать призыва по состоянию здоровья. В движении подчеркнули, что Кремль до сих пор опасается объявить полноценную мобилизацию, поэтому выжидает окончания так называемой "избирательной кампании" и прибегает к уловкам. Новая инициатива развяжет руки военкоматам для насильственной мобилизации тяжелобольных.

"Добровольное" подписание контракта под давлением и манипуляциями превратится в массовую практику, что позволит без лишнего шума набрать сотни тысяч новых единиц личного состава,

– написали партизаны.

"Атеш" призвал медицинских работников, сотрудников военкоматов и местных администраций не участвовать в очередном преступлении Кремля.

Также участники движения недавно рассказали о другом способе пополнения армии, который используют россияне. По их данным, в Донецке местные вербовщики, занимающиеся пополнением армии страны-агрессора, разыскивают мужчин в барах и на улицах, преимущественно тех, кто употребляет алкоголь. Людей в состоянии сильного опьянения доставляют в военкоматы, где под давлением заставляют подписывать контракты с российской армией.