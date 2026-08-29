Людей в состоянии сильного опьянения доставляют в военкоматы, где под давлением заставляют подписывать контракты с российской армией. Об этом сообщил агент "Атеш" в штабе группировки войск "Днепр".
Как в Донецке ищут "добровольцев"
Первые такие "добровольцы" уже появились в составе 328-го гвардейского десантно-штурмового полка на Запорожском направлении, а также 77-го отдельного мотострелкового полка в Донецкой области. Их используют для восполнения потерь в подразделениях, которые российское командование продолжает бросать в штурмы.
Скрытая мобилизация и принудительное подписание контрактов в российской армии продолжаются постоянно.
Все больше данных указывает на то, что путинский режим готовится начать в сентябре масштабную мобилизацию – речь может идти о призыве до 600 тысяч россиян,
– заявляют в "Атеш".
В партизанском движении добавили, что российские власти больше не способны восполнять потери обещаниями выплат и пропагандой. Поэтому военкоматы, местные администрации и вербовщики переходят к обману, давлению и фактическому похищению людей.
Напомним, что потери России в личном составе за январь – июль 2026 года составили примерно 240 тысяч человек, из которых не менее 140 тысяч – безвозвратные.
В то же время контракты за это время подписали меньше – 232 тысячи человек.
Украинская разведка сообщает, что российский Генштаб уже подготовил вариант дополнительной мобилизации 600 тысяч человек в 2026–2007 годах.