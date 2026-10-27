Призывники уже жалуются: военный рассказал, усилила ли Россия мобилизацию

Скрытая мобилизация в России продолжается. Российские призывники все чаще сталкиваются с проблемой выезда за границу.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий и военный аналитик Александр Мусиенко. По его словам, ранее уже неоднократно появлялась информация о том, что Россия может усилить мобилизацию непосредственно до конца года.

Усилила ли Россия мобилизацию?

Как подчеркнул Мусиенко, такая возможность действительно существует. В то же время пока нет оснований утверждать, что противник существенно активизировал мобилизационные процессы.

Каких-либо сигналов о том, что противник проводит масштабные мобилизационные мероприятия и собирается привести несколько сотен тысяч на фронт, пока нет. Однако возможности для этого у него есть,

– отметил Мусиенко.

Это один из вариантов развития событий. Но пока каких-либо действий в этом направлении не фиксируется. Зато враг накапливает ракеты и дроны для усиления ударов в осенне-зимний период.

Мусиенко прокомментировал ситуацию на фронте: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что по состоянию на середину сентября численность группировки оккупантов в Украине составляла более 680 тысяч военнослужащих. Также Россия готовится принять еще 10 тысяч военнослужащих из КНДР. В настоящее время в России находится около 8 тысяч северокорейских военных.