Призовники вже скаржаться: військовий сказав, чи посилила Росія мобілізацію

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець та військовий аналітик Олександр Мусієнко. За його словами, раніше вже неодноразово лунала інформація, що Росія може посилити мобілізацію безпосередньо до кінця року.

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Чи посилила Росія мобілізацію?

Як наголосив Мусієнко, така можливість справді існує. Водночас наразі немає підстав стверджувати, що ворог суттєво активізував мобілізаційні процеси.

Якихось сигналів, що противник здійснює масштабні мобілізаційні заходи та збирається привести кількасот тисяч на фронт, наразі немає. Однак можливості для цього у нього є– зазначив Мусієнко.

Це один з варіантів розвитку подій. Але наразі якихось заходів на цьому напрямку не фіксують. Натомість ворог накопичує ракети та дрони для посилення ударів в осінньо-зимовий період.

Мусієнко прокоментував ситуацію на фронті: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, станом на середину вересня чисельність угруповання окупантів в Україні становила понад 680 тисяч військових. Також Росія готується прийняти ще 10 тисяч військових з КНДР. Наразі в Росії перебуває близько 8 тисяч північнокорейських військових.