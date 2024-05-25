Кто кроме полиции имеет право на проверку документов и доставку человека в ТЦК

Полиция получила право проверять военно-учетные документы у граждан и доставлять уклонистов в ТЦК и СП. В Нацполиции рассказали, имеют ли право это делать и другие подразделения МВД.

Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказал, что этот вопрос регулируется законом № 3633-ІХ.

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Кто может проверять военно-учетные документы

Полномочиями по проверке документов наделены уполномоченные представители ВСК и СП и полицейские. А в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины это право имеют еще и представители Государственной пограничной службы Украины.

Как происходит проверка документов на улице

По требованию полицейского человек должен показать документ, удостоверяющий личность, а также военно-учетный документ.

Если у человека, к примеру есть паспорт, но нет военно-учетного документа и человек не находится в розыске, правоохранитель документирует этот факт, после чего направляет данные в ТЦК и СП. Если человек в розыске, тогда у полицейского есть право на осуществление административного задержания и доставки его в соответствующий ТЦК и СП.

А если во время проверки у лица отсутствуют военно-учетные документы и документы, удостоверяющие личность, полицейский может осуществлять административное задержание для установления личности. Оно может длиться не более трех часов.

Если полицейские остановили мужчину, но он убегает – тогда правоохранители могут применить меры принуждения. Выговский отметил, что за злостное неповиновение полицейскому человеку грозит административная и даже уголовная ответственность.