Так, какие изменения предусмотрены с 18 мая, что надо знать о мобилизации по собственному желанию, передает 24 Канал.

Смотрите также В ТЦК сказали, на что именно влияет военно-учетная специальность

Мобилизация по собственному желанию

Новый закон о мобилизации нормирует вопрос военной службы военнослужащих, возвращенных из плена. Теперь это будет происходить исключительно по собственному желанию бойцов.

Кроме того, добровольно могут мобилизоваться граждане до 25 лет, которые прошли базовую военную подготовку.

На службу по контракту могут пойти лица с инвалидностью. Кстати, также на службу по контракту могут пойти иностранцы и лица без гражданства. Для этого надо обратиться в ТЦК и СП по месту фактического проживания или непосредственно в воинскую часть, в которой хотят проходить службу.

Советуем прочитать Вручение повесток, прохождение ВВК и другие нюансы: что меняет в мобилизации постановление Кабмина

Обратите внимание! Все военнообязанные в течение 60 дней, – до 16 июля, должны обновить свои данные. Сделать это можно в приложении Резерв+, ТЦК или ЦПАУ.