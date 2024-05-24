Так, які зміни передбачені з 18 травня, що треба знати про мобілізацію за власним бажанням, передає 24 Канал.

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Мобілізація за власним бажанням

Новий закон про мобілізацію внормовує питання військової служби військовослужбовців, повернених з полону. Тепер це буде відбуватися виключно за власним бажанням бійців.

Окрім того, добровільно можуть мобілізуватися громадяни до 25 років, які пройшли базову військову підготовку.

На службу за контрактом можуть піти особи з інвалідністю. До речі, також на службу за контрактом можуть піти іноземці й особи без громадянства. Для цього треба звернутися до ТЦК та СП за місцем фактичного проживання або безпосередньо до військової частини, у якій хочуть проходити службу.

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Зверніть увагу! Усі військовозобов'язані упродовж 60 днів, – до 16 липня, повинні оновити свої дані. Зробити це можна в застосунку Резерв+, ТЦК або ЦНАПі.