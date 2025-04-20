О чем обязательно надо сообщать ТЦК: юрист объяснил

В Украине продлили всеобщую мобилизацию и военное положение. Военнообязанные должны сообщать ТЦК об изменении персональных данных.

В интервью "Украинскому радио" адвокат Роман Кичко рассказал, о каких изменениях нужно сообщать в ТЦК и СП, передает 24 Канал.

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Что говорит юрист

Кичко отметил, что военнообязанные обязательно должны сообщать ТЦК об изменении персональных данных. Они должны сделать это в течение 7 дней. Речь идет об изменении таких данных, как:

семейного положения,

места жительства (пребывания),

номеров связи,

адреса электронной почты,

образования,

места работы,

должности,

состояния здоровья (в частности, установление инвалидности или изменение группы инвалидности).

Если же военнообязанный не сообщит об этом в семидневный срок, его могут привлечь к административной ответственности. Речь идет о штрафе от 17 000 до 25 500 гривен.

Обратите внимание! По словам юриста Юлия Средства, "лицо не привлекается к административной ответственности, если ТЦК и СП могут получить его персональные данные путем электронного взаимодействия с другими информационными системами, реестрами, в частности публичными базами данных, держателями которых являются государственные органы".