О чем обязательно надо сообщать ТЦК: юрист объяснил
- Военнообязанные должны сообщать об изменении персональных данных в ТЦК.
- Если не сообщить об изменении данных в течение 7 дней, придется заплатить штраф.
В Украине продлили всеобщую мобилизацию и военное положение. Военнообязанные должны сообщать ТЦК об изменении персональных данных.
В интервью "Украинскому радио" адвокат Роман Кичко рассказал, о каких изменениях нужно сообщать в ТЦК и СП, передает 24 Канал.
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Что говорит юрист
Кичко отметил, что военнообязанные обязательно должны сообщать ТЦК об изменении персональных данных. Они должны сделать это в течение 7 дней. Речь идет об изменении таких данных, как:
- семейного положения,
- места жительства (пребывания),
- номеров связи,
- адреса электронной почты,
- образования,
- места работы,
- должности,
- состояния здоровья (в частности, установление инвалидности или изменение группы инвалидности).
Если же военнообязанный не сообщит об этом в семидневный срок, его могут привлечь к административной ответственности. Речь идет о штрафе от 17 000 до 25 500 гривен.
Обратите внимание! По словам юриста Юлия Средства, "лицо не привлекается к административной ответственности, если ТЦК и СП могут получить его персональные данные путем электронного взаимодействия с другими информационными системами, реестрами, в частности публичными базами данных, держателями которых являются государственные органы".