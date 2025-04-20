Укр Рус
24 Канал Новости Украины О чем обязательно надо сообщать ТЦК: юрист объяснил
20 апреля, 15:30
2

О чем обязательно надо сообщать ТЦК: юрист объяснил

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Военнообязанные должны сообщать об изменении персональных данных в ТЦК.
  • Если не сообщить об изменении данных в течение 7 дней, придется заплатить штраф.

В Украине продлили всеобщую мобилизацию и военное положение. Военнообязанные должны сообщать ТЦК об изменении персональных данных.

В интервью "Украинскому радио" адвокат Роман Кичко рассказал, о каких изменениях нужно сообщать в ТЦК и СП, передает 24 Канал.

Смотрите также Мобилизация в Украине: почему без БОВП не попадешь на передовую

Что говорит юрист

Кичко отметил, что военнообязанные обязательно должны сообщать ТЦК об изменении персональных данных. Они должны сделать это в течение 7 дней. Речь идет об изменении таких данных, как:

  • семейного положения,
  • места жительства (пребывания),
  • номеров связи,
  • адреса электронной почты,
  • образования,
  • места работы,
  • должности,
  • состояния здоровья (в частности, установление инвалидности или изменение группы инвалидности).

Если же военнообязанный не сообщит об этом в семидневный срок, его могут привлечь к административной ответственности. Речь идет о штрафе от 17 000 до 25 500 гривен.

Обратите внимание! По словам юриста Юлия Средства, "лицо не привлекается к административной ответственности, если ТЦК и СП могут получить его персональные данные путем электронного взаимодействия с другими информационными системами, реестрами, в частности публичными базами данных, держателями которых являются государственные органы".