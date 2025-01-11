Мобилизация в Украине: кого могут снять с воинского учета
Мужчины в Украине, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет. До 25 лет они находятся на учете призывников, а затем становятся на учет военнообязанных и подлежат мобилизации.
Однако в некоторых случаях их могут снять или исключить с учета. Об этом сообщает 24 Канал.
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Когда призывников могут снять с воинского учета
Заметим, что исключение с воинского учета отличается от снятия. Исключенные с воинского учета теряют статус призывника или военнообязанного. После этого им не нужно становиться на воинский учет или проходить ВВК. Их также не могут призвать на службу по мобилизации.
Зато снятие с воинского учета всегда временное. Люди с этим статусом не прекращают быть призывниками или военнообязанными. После снятия с учета в одном органе, нужно стать на него в другом.
Призывников могут снять с воинского учета, если они:
- достигли 25-летнего возраста;
- прошли базовую военную подготовку;
- освобождены от прохождения базовой военной подготовки из-за непригодности по состоянию здоровья;
- переехали в другую местность и должны стать на воинский учет в другом ТЦК и СП;
- приняты на военную службу или обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений;
- получили звание рядового, сержантского, офицерского состава после окончания учебных заведений;
- направлены на альтернативную (невоенную) службу;
- направлены в учреждения исполнения наказаний (заключенные).
Когда военнообязанных могут снять с воинского учета
Военнообязанных могут снять с учета, если:
- они переехали в другую местность;
- их призвали или приняли на военную службу или обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений;
- их зачислили в военный оперативный резерв;
- их приняли на службу в правоохранительные органы, органов гражданской защиты;
- их направили в учреждения исполнения наказаний (заключили в тюрьму);
- а также в других случаях – по решению Министерства обороны, Службы безопасности или разведывательных органов.
Какие документы нужны, чтобы сняться с учета
Для того, чтобы сняться с воинского учета, нужно лично обратиться в ТЦК и СП с такими документами:
- письменное заявление, в котором будут указаны основания для снятия учета;
- паспорт;
- военно-учетный документ (военный билет, временное удостоверение военнообязанного, приписное удостоверение);
- документы, которые будут подтверждать основания, указанные в заявлении.
Отметим, что призывник или военнообязанный считается снятым с воинского учета, когда ему ставят соответствующую отметку в военно-учетном документе.
В течение 7 дней после снятия он должен снова стать на учет, но уже в другом ТЦК и СП, если военнообязанный переехал в другую местность.
Заметим, что обратиться в орган можно не ранее чем за три дня до того, как военнообязанный или призывник поедет с места, где проживает, а менять место жительства можно только сообщив ТЦК.