Мобилизация в Украине: кого могут снять с воинского учета

Мужчины в Украине, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет. До 25 лет они находятся на учете призывников, а затем становятся на учет военнообязанных и подлежат мобилизации.

Однако в некоторых случаях их могут снять или исключить с учета. Об этом сообщает 24 Канал.

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Когда призывников могут снять с воинского учета

Заметим, что исключение с воинского учета отличается от снятия. Исключенные с воинского учета теряют статус призывника или военнообязанного. После этого им не нужно становиться на воинский учет или проходить ВВК. Их также не могут призвать на службу по мобилизации.

Зато снятие с воинского учета всегда временное. Люди с этим статусом не прекращают быть призывниками или военнообязанными. После снятия с учета в одном органе, нужно стать на него в другом.

Призывников могут снять с воинского учета, если они:

достигли 25-летнего возраста;

прошли базовую военную подготовку;

освобождены от прохождения базовой военной подготовки из-за непригодности по состоянию здоровья;

переехали в другую местность и должны стать на воинский учет в другом ТЦК и СП;

приняты на военную службу или обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений;

получили звание рядового, сержантского, офицерского состава после окончания учебных заведений;

направлены на альтернативную (невоенную) службу;

направлены в учреждения исполнения наказаний (заключенные).

Когда военнообязанных могут снять с воинского учета

Военнообязанных могут снять с учета, если:

они переехали в другую местность;

их призвали или приняли на военную службу или обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений;

их зачислили в военный оперативный резерв;

их приняли на службу в правоохранительные органы, органов гражданской защиты;

их направили в учреждения исполнения наказаний (заключили в тюрьму);

а также в других случаях – по решению Министерства обороны, Службы безопасности или разведывательных органов.

Какие документы нужны, чтобы сняться с учета

Для того, чтобы сняться с воинского учета, нужно лично обратиться в ТЦК и СП с такими документами:

письменное заявление, в котором будут указаны основания для снятия учета;

паспорт;

военно-учетный документ (военный билет, временное удостоверение военнообязанного, приписное удостоверение);

документы, которые будут подтверждать основания, указанные в заявлении.

Отметим, что призывник или военнообязанный считается снятым с воинского учета, когда ему ставят соответствующую отметку в военно-учетном документе.

В течение 7 дней после снятия он должен снова стать на учет, но уже в другом ТЦК и СП, если военнообязанный переехал в другую местность.

Заметим, что обратиться в орган можно не ранее чем за три дня до того, как военнообязанный или призывник поедет с места, где проживает, а менять место жительства можно только сообщив ТЦК.