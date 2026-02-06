Не только из-за мобилизации: Сырский сказал, насколько эффективно пополняется армия

Александр Сырский оценил процесс мобилизационных мероприятий, которые сейчас проводят органы ТЦК. В частности от их работы зависит стабильное пополнение Сил обороны.

Не менее важным аспектом является также подготовка военнослужащих. Об этом главнокомандующий ВСУ рассказал во время общения с журналистами.

Как Сирский прокомментировал процесс мобилизации?

По словам генерала, ТЦК и СП обеспечивают примерно 90% общей мобилизации личного состава. Благодаря их работе Силы обороны стабильно пополняются. Остальные, а речь идет об около 10%, поступает через рекрутинг.

К тому же на боевую эффективность и сохранение жизни бойцов непосредственно влияет качество боевой подготовки. Сейчас действует уже шестая обновленная программа подготовки, сообщил Сырский. Продолжительность базового курса увеличили до 51 суток, плюс возможен адаптационный период до 14 суток, в зависимости от оперативной необходимости.

Растет количество инструкторов с боевым опытом, развивается материальная база. Приоритет – безопасность. Максимальное количество занятий проводится в защищенных помещениях,

– подчеркнул главнокомандующий.

Он также отметил, что результаты подготовки заметны на фронте. Так, украинские воины показывают высокий уровень подготовки, что приводит к существенно большим потерям у врага. В стрелковых схватках наши подразделения побеждают противника в 90% случаев.

Отметим, мобилизованные украинские военнослужащие после завершения базовой подготовки будут сдавать обязательный комплексный экзамен. Он поможет выявить слабые места в обучении и точно оценить уровень навыков бойцов перед направлением на фронт.

