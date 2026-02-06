Не только из-за мобилизации: Сырский сказал, насколько эффективно пополняется армия
- Александр Сырский заявил, что ТЦК и СП обеспечивают подавляющее большинство мобилизации личного состава, часть приходит через рекрутинг.
- В то же время качество подготовки бойцов значительно улучшает результативность Сил обороны на фронте.
Александр Сырский оценил процесс мобилизационных мероприятий, которые сейчас проводят органы ТЦК. В частности от их работы зависит стабильное пополнение Сил обороны.
Не менее важным аспектом является также подготовка военнослужащих. Об этом главнокомандующий ВСУ рассказал во время общения с журналистами.
Как Сирский прокомментировал процесс мобилизации?
По словам генерала, ТЦК и СП обеспечивают примерно 90% общей мобилизации личного состава. Благодаря их работе Силы обороны стабильно пополняются. Остальные, а речь идет об около 10%, поступает через рекрутинг.
К тому же на боевую эффективность и сохранение жизни бойцов непосредственно влияет качество боевой подготовки. Сейчас действует уже шестая обновленная программа подготовки, сообщил Сырский. Продолжительность базового курса увеличили до 51 суток, плюс возможен адаптационный период до 14 суток, в зависимости от оперативной необходимости.
Растет количество инструкторов с боевым опытом, развивается материальная база. Приоритет – безопасность. Максимальное количество занятий проводится в защищенных помещениях,
– подчеркнул главнокомандующий.
Он также отметил, что результаты подготовки заметны на фронте. Так, украинские воины показывают высокий уровень подготовки, что приводит к существенно большим потерям у врага. В стрелковых схватках наши подразделения побеждают противника в 90% случаев.
Отметим, мобилизованные украинские военнослужащие после завершения базовой подготовки будут сдавать обязательный комплексный экзамен. Он поможет выявить слабые места в обучении и точно оценить уровень навыков бойцов перед направлением на фронт.
Какие последние новости о мобилизации, что стоит принять во внимание?
В Украине существенно расширили систему автоматического продления отсрочек от мобилизации, к механизму добавили семь новых категорий. Теперь 90% отсрочек обновляются онлайн через "Резерв+" или ЦНАП без бумажных заявлений, справок и очередей в ТЦК, что значительно упрощает процедуру.
При этом за неявку по повестке в 2026 году предусмотрено административный штраф от 17 000 до 25 500 грн. Формальный отказ от получения повестки не освобождает от обязанности явиться, в таком случае полиция имеет право принудительно доставить лицо в ТЦК.