Бронирование военнообязанных частично возобновили

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В то же время в нашем государстве частично возобновили бронирование военнообязанных.

Правительство Украины приняло решение, что работники, которые получили бронирование до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок его на аналогичный срок. Аудит решений по этому вопросу продолжается.

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Количество критически важных предприятий аномально выросло

Такое решение призвано обеспечить стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в частности тех, которые работают на оборону.

В то же время аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, которые были приняты в последние четыре месяца, продлится до 15 ноября. Причиной его проведения стал аномальный рост количества критически важных предприятий и количества забронированных работников.

Это сделано в интересах усиления обороноспособности государства и для недопущения злоупотреблений,

– говорится в сообщении.

По его результатам ответственные министерства определят, имели ли место недобросовестные действия и, носят ли они потенциально коррупционный характер. После этого будут созданы новые критерии для бронирования, которые скорректируют так, чтобы механизм работал и в пользу обороны, и в пользу экономики.