Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, отметив, что международные партнеры уже не первый день предлагают снижение мобилизационного возраста в Украине. Откровенно говоря, такие призывы звучат уже не первый год.

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Планируют ли снизить мобилизационный возраст

Как отметил Вениславский, Украина тут всегда имеет четкий контраргумент, который постоянно озвучивает президент Зеленский. Нашему государству нужно оружие.

В современной войне победить одну большую страну с большой армией только из-за увеличения собственной армии невозможно. Поэтому надо действовать другими путями. Мы неоднократно просили у партнеров передать нам те образцы вооружения, которые помогут как минимум установить паритет. А максимум – поразить те цели, которые являются болезненными для Кремля и Путина,

– сказал Вениславский.

И в этом случае возникает парадоксальная дискуссия. С одной стороны, партнеры призывают, чтобы Украина увеличила численность Сил обороны. С другой стороны, Запад не хочет давать соответствующее оружие и разрешение, чтобы можно было уничтожать военные объекты вглубь территории России.

В целом на сегодня в Верховной Раде нет никаких дискуссий по снижению мобилизационного возраста. Даже если бы что-то такое было, то вряд ли нашлось бы достаточное количество голосов за такое решение от народных депутатов.

На сегодня в парламенте не зарегистрированы законодательные акты, где бы речь шла о снижении мобилизационного возраста ниже 25 лет. Есть предложения снизить верхнюю границу с 60 до 50 или 55 лет. Но это также пока не обсуждается,

– отметил Вениславский.

Добавим, в СМИ неоднократно появлялись сообщения, что Запад призывает Украину усилить мобилизацию. Президент Зеленский отметил, что людей в армии хватает. Есть проблема с вооружением, которое медленно поставляют.