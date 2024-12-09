Про це 24 Каналу розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський, зауваживши, що міжнародні партнери вже не перший день пропонують зниження мобілізаційного віку в Україні. Відверто кажучи, такі заклики лунають вже не перший рік.

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Чи планують знизити мобілізаційний вік

Як наголосив Веніславський, Україна тут завжди має чіткий контраргумент, який постійно озвучує президент Зеленський. Нашій державі потрібна зброя.

У сучасній війні перемогти одну велику країну з великою армією лише через збільшення власної армії неможливо. Тому треба діяти іншими шляхами. Ми неодноразово просили в партнерів передати нам ті зразки озброєння, які допоможуть щонайменше встановити паритет. А щонайбільше – уразити ті цілі, які є болючими для Кремля та Путіна,

– сказав Веніславський.

І в цьому випадку виникає парадоксальна дискусія. З одного боку, партнери закликають, аби Україна збільшила чисельність Сил оборони. З іншого боку, Захід не хоче давати відповідну зброю та дозвіл, аби можна було знищувати військові об'єкти вглиб території Росії.

Загалом на сьогодні у Верховній Раді немає жодних дискусій щодо зниження мобілізаційного віку. Навіть якби щось таке було, то навряд чи знайшлася б достатня кількість голосів за таке рішення від народних депутатів.

На сьогодні в парламенті не зареєстровані законодавчі акти, де б йшлося про зниження мобілізаційного віку нижче 25 років. Є пропозиції знизити верхню межу з 60 до 50 чи 55 років. Але це також поки не обговорюється,

– зауважив Веніславський.

Додамо, у ЗМІ неодноразово з'являлися повідомлення, що Захід закликає Україну посилити мобілізацію. Президент Зеленський зауважив, що людей у війську не бракує. Є проблема з озброєнням, яке повільно постачають.