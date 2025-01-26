Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник, заметив, что Украине нужно оружие и военные. Но есть еще третий аспект, о котором не всегда вспоминают.

Смотрите также Враг сосредоточился на Донецкой области: где ему удалось продвинуться, показали в ISW

Чего не хватает на фронте

Как отметил Мельник, нужно обратить внимание также на морально-психологическое обеспечение бойца. Нет смысла мобилизовать полстраны, чтобы потом плохо подготовленный солдат шел воевать.

Мы возвращаемся к базовым вопросам мобилизации. Нужна нормальная подготовка. Солдат, когда начинает выполнять боевую задачу, конечно боится. Но важно, чтобы страх не заставлял его бросать оружие. Нужно организовать качественную подготовку в учебных центрах,

– отметил военный.

Конечно, никто не отменяет фактор обеспечения от международных партнеров. Украине нужно много качественного оружия и военной техники, которая сможет нивелировать преимущества России на фронте. Партнеры намекают на снижение мобилизационного возраста, но сами не всегда делают все возможное.

Когда американцы говорят, чтобы мы разобрались с мобилизацией, мы соглашаемся. Но где же та поддержка, о которой говорят? Почему Украина должна бороться почти единолично против такого триумвирата Россия, Северная Корея, Иран, которым активно помогает Китай?

– подчеркнул военный.

Добавим, по данным СМИ, Офис Президента планирует предложить изменения в законодательство относительно призыва мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Есть предложение ввести добровольный контракт для этой категории мужчин.