Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, експерт Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник, зауваживши, що Україні потрібна зброя та військові. Але є ще третій аспект, про який не завжди згадують.

Дивіться також Ворог зосередився на Донецькій області: де йому вдалося просунутися, показали в ISW

Чого не вистачає на фронті

Як наголосив Мельник, потрібно звернути увагу також на морально-психологічне забезпечення бійця. Немає сенсу мобілізувати пів країни, щоб потім погано підготовлений солдат ішов воювати.

Ми повертаємося до базових питань мобілізації. Потрібна нормальна підготовка. Солдат, коли починає виконувати бойову задачу, звісно, боїться. Але важливо, щоб страх не змушував його кидати зброю. Потрібно організувати якісну підготовку у навчальних центрах,

– зазначив військовий.

Звісно, ніхто не скасовує фактор забезпечення від міжнародних партнерів. Україні потрібно багато якісної зброї та військової техніки, яка зможе нівелювати переваги Росії на фронті. Партнери натякають на зниження мобілізаційного віку, але самі не завжди роблять усе можливе.

Коли американці кажуть, щоб ми розібралися з мобілізацією, ми погоджуємося. Але де ж та підтримка, про яку говорять? Чому Україна має боротися майже одноосібно проти такого тріумвірату – Росія, Північна Корея, Іран, яким активно допомагає Китай?

– наголосив військовий.

Додамо, за даними ЗМІ, Офіс Президента планує запропонувати зміни до законодавства щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років. Є пропозиція ввести добровільний контракт для цієї категорії чоловіків.