Законопроект о мобилизации приняли в первом чтении. Далее в него внесут правки – на это у депутатов есть две недели, а дальше будет второе чтение. Возможно, документ примут в конце февраля, но пока его подпишут и пока он вступит в силу – может начаться уже апрель.

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Что может быть за уклонение от мобилизации в 2024 году

Могут накладываться временные ограничения на право управления транспортным средством, может быть наложение ареста на средства и другие ценности физического лица или запрет выезда за границу. Норма о средствах касается также электронных кошельков и криптовалютных счетов.

Впрочем, адвокат Сергей Савинский добавил важную ремарку: санкции применяют в случае, когда лицо получило повестку, но не явилось за ней. После этого человеку присылают требование, которое надо выполнить за 15 дней. Если требование не выполняют – тогда можно применить санкции.

Но сам ТЦК не имеет права накладывать санкции – это делают на основании определения суда. "Государственный исполнитель выносит постановление, которое может содержать наложение ареста на средства и т.д.", – объясняет юрист.

Надо понимать, что это все равно только пока проект закона, а не сам закон. К тому же за неявку в ТЦК могут применить какую-то одну из трех мер – не все три сразу.

Савинский назвал это прагматичным ответом на обстоятельства нашего времени.

Могут ли забрать авто в пользу ВСУ

Такая норма действительно есть. Преимущественно она касается автомобилей, но могут быть и другие активы.

Учитывая, что введен правовой режим военного положения, в это время могут принудительно изымать авто на нужды ВСУ с предварительным или последующим возмещением,

– говорит юрист.

Авто должны вернуть по завершении военного положения или возместить владельцу его стоимость.

Обратите внимание! Ранее Давид Арахамия сказал, что арестов счетов для уклонистов не будет. Следует найти другие рычаги, однако какие именно – еще не ясно.