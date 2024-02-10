Законопроєкт про мобілізацію ухвалили в першому читанні. Далі в нього внесуть правки – на це в депутатів є два тижні, а далі буде друге читання. Можливо, документ приймуть наприкінці лютого, але поки його підпишуть і поки він набуде чинності – може початися вже квітень.

До теми Оновлений законопроєкт про мобілізацію: усе про документ, який подали в Раду

Що може бути за ухилення від мобілізації у 2024 році

Можуть накладатися тимчасові обмеження на право керування транспортним засобом, може бути накладання арешту на кошти та інші цінності фізичної особи або заборона виїзду за кордон. Норма про кошти стосується також електронних гаманців і криптовалютних рахунків.

Утім, адвокат Сергій Савинський додав важливу ремарку: санкції застосовують у випадку, коли особа отримала повістку, але не з'явилася за нею. Після цього людині надсилають вимогу, яку треба виконати за 15 днів. Якщо вимогу не виконують – тоді можна застосувати санкції.

Але сам ТЦК не має права накладати санкції – це роблять на підставі ухвали суду. "Державний виконавець виносить постанову, яка може містити накладання арешту на кошти тощо", – пояснює юрист.

Треба розуміти, що це все одно лише поки проєкт закону, а не сам закон. До того ж за неявку в ТЦК можуть застосувати якийсь один із трьох заходів – не всі три одразу.

Савинський назвав це прагматичною відповіддю на обставини нашого часу.

Чи можуть забрати авто на користь ЗСУ

Така норма справді є. Переважно вона стосується автівок, але можуть бути й інші активи.

Враховуючи, що запроваджено правовий режим воєнного стану, у цей час можуть примусово вилучати авто на потреби ЗСУ з попереднім чи подальшим відшкодуванням,

– говорить юрист.

Авто мають повернути по завершенню воєнного стану або відшкодувати власнику його вартість.

Зверніть увагу! Раніше Давид Арахамія сказав, що арештів рахунків для ухилянтів не буде. Слід знайти інші важелі, проте які саме – ще не ясно.