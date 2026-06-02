Военное положение в Украине: может ли ТЦК задерживать людей и забирать телефоны

Во время проведения мобилизационных мероприятий военнослужащие ТЦК не имеют права задерживать людей или изымать их телефоны без законных оснований. Соответствующие ограничения предусмотрены действующим законодательством.

Такую информацию сообщила адвокат Юлия Антонюк в комментарии для УНИАН.

Как могут действовать военнослужащие ТЦК?

Адвокат говорит, что военнослужащие территориальных центров комплектования не наделены полномочиями, которые бы предусматривали задержание граждан или изъятие у них мобильных телефонов без соответствующих законных оснований.

Задержать могут исключительно правоохранительные органы, исключительно по закону о Национальной полиции (как предусмотрено постановлением 560), или исключительно в рамках постановления следственного судьи,

– рассказала она.

По ее словам, ТЦК являются органами военного управления, а не правоохранительными структурами, поэтому их полномочия определяют законы о мобилизации и воинской обязанности, которые не предусматривают конфискацию личных вещей.

Юлия Антонюк добавила, что на практике ситуации могут отличаться от норм, прописанных в законодательстве, ведь отдельные случаи действий военнослужащих ТЦК иногда вызывают вопросы по соблюдению установленных процедур.

"Телефоны сразу забирают и отдают уже после того, как человек мобилизован, чтобы родственники не обратились в полицию, например, и не написали жалобы в высшие органы", – резюмировала адвокат в комментарии СМИ.

Какие документы могут требовать для проверки?

Юлия Антонюк также рассказала, что военнослужащие ТЦК, согласно действующему законодательству, имеют право требовать у граждан только те документы, которые непосредственно касаются воинского учета или удостоверения личности.

В то же время к полномочиям правоохранителей непосредственно относится именно установление личности, а также применение мер принуждения в случае необходимости, в частности речь идет о задержании граждан или доставке в участок.