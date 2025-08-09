В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Украинцы, достигшие 60 лет, могут проходить военную службу по контракту.

Это предусмотрено внесением изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Ровенского областного ТЦК и СП Татьяны Камеристовой в эфире "Украинского радио".

Что говорят в Ровенском ТЦК о мобилизации мужчин 60+?

Согласно новому закону, украинцы, которым исполнилось более 60 лет и которые являются пригодными к службе, могут подписать контракт на один год. Максимальное количество таких контрактов – пять.

По словам пресс-секретаря Ровенского областного ТЦК и СП, граждане, которые достигли предельного возраста пребывания на службе, но решили подписать контракт, смогут занимать небоевые должности и будут иметь социальные гарантии и льготы: бесплатное лечение, льготы на коммунальные услуги и тому подобное. Они также будут получать заработную плату по контракту и пенсии.

Такие контрактники смогут служить на различных должностях рядового, сержантского и старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава. Распределение будет зависеть от категории. Например, от рядового и старшего офицерского состава могут служить до 60 лет, а старшие офицеры – до 65,

– говорит Камеристова.

Она также отмечает, что процедура заключения контракта для мужчин, достигших 60 лет, такая же, как и для всех остальных граждан. По словам пресс-секретаря Ровенского ТЦК, если военный остается в своей части, никаких документов подавать не нужно.

Старшие офицеры соответствующего возраста смогут подписать контракт после согласования Генштаба. Военнослужащие должны написать рапорт командиру, и если он согласен, а ВВК позволяет проходить службу, то процедура остается такая же.

Напомним, что 29 июля Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет украинцам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту. Законодатели рекомендуют привлекать таких военнослужащих на небоевые должности, где нужны профессиональные знания и опыт.