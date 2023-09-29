Итак, какими должны быть действия военнообязанного, если представители ТЦК и СП вручают повестку дома – следует знать. Нюансы рассказал старший офицер отдела учета и бронирования одного из киевских районных ТЦК и СП .

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Планирование мобилизационных мероприятий достаточно сложной задачей. С одной стороны, нам нужны люди с определенными военно-учетными специальностями. Кроме того, разнос повесток военнообязанным должен распределяться по дням, чтобы не создавать чрезмерной нагрузки на ТЦК,

– объяснил представитель ТЦК.

Вручение повестки дома – не означает стопроцентную мобилизацию

По его словам, если к военнообязанному пришли представители ТЦК, это не означает, что прямо сейчас человек будет мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины.

Мы разносим повестки с целью приглашения военнообязанного в ТЦК, – добавил он и объяснил, как это работает на практике.

Какова процедура

Вы должны прийти в ТЦК в сроки, указанные в повестке — обычно это 1 – 2 дня.

В повестке перечислены документы, которые нужно иметь при себе.

"Прежде всего, нас интересует уточнение учетных данных, а именно: выяснение актуального образования, специальности, семейного положения, места работы, проживания и регистрации", - пояснил представитель ТЦК.

Следующим шагом является направление на военно-врачебную комиссию для выяснения состояния здоровья и, соответственно, пригодности к военной службе.

По словам офицера, как правило, на военно-врачебную комиссию направляют в день визита.