Военное положение и общую мобилизацию продлено до 15 ноября 2023 года. С сентября 2023 в процессе мобилизации будут определенные изменения, ведь Верховная Рада приняла закон, сужающий категории тех, кто может получить отсрочку, передает 24 Канал.

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Три типа повесток с 1 сентября

Во время военного положения нельзя проводить призыв на срочную службу, поэтому такие повестки не выдаются. Есть другие три вида повесток.

Об уточнении данных – ее выдают, чтобы мужчина пришел в ТЦК со всеми документами и предоставил актуальную информацию о себе, месте проживания и отсрочке, если она есть.

На прохождение ВЛК предоставляется после уточнения данных, если у мужчины нет отсрочки. На ВЛК проверяют состояние годности военной службы, и до начала необходимо собрать еще документы и пройти обследование.

Мобилизационное распоряжение – кажется председателем ТЦК после того, как ВЛК признает мужчину пригодным к военной службе.

Кто может вручать повестки и кому идти в ТЦК

Законом установлены некоторые органы, которые могут вручать повестки. Среди них:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций;

руководители учебных заведений в случае распоряжения по ТЦК;

уполномоченные представители ТЦК, получившие приказ руководителя о выдаче повесток;

Повестки могут выдаваться только уполномоченными от ТЦК. Они должны иметь служебное удостоверение, доказывающее место работы. Для проверки документов представители ТЦК должны предоставить приказ коменданта с их фамилиями.

Кто может получить повестку в сентябре

Существенных изменений в законодательстве по этому вопросу не было, так что повестки могут получить:

пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта или без него;

мужчины от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

призывники от 18 до 27 лет, не проходившие срочную службу. Они подписывают контракт непосредственно с ВСУ;

сняты и исключены из военного учета мужчины, которые признаны годными или ограниченно годными во время военного положения;

женщины, пригодные по состоянию здоровья (по собственному желанию);

лица с инвалидностью и имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам (добровольно и служба проходит по месту жительства);

иностранцы, желающие защищать Украину.

Кто имеет право на отсрочку с сентября 2023 года

Закон, принятый Верховной Радой, сужает круг категорий тех, кто может получить отсрочку. Закон уже вступил в силу.

Получить освобождение от мобилизации в сентябре текущего года вправе:

Забронированные работники;

люди с инвалидностью или непригодные к службе с исключением из военного учета;

многодетные родители;

родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей до 18 лет;

родители-усыновители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители несовершеннолетнего ребенка, если партнер или партнер проходит военную службу;

те, кто ухаживают за человеком с инвалидностью, если больше некому этого делать;

народные депутаты;

студенты, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения;

научные и научно-педагогические работники вузов, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;

педагоги из учреждений профессионального образования, школьные учителя, работающие не менее чем на 0.75 ставки;

работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ЗCУ, Государственной службы спецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, Бюро экономической безопасности, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы, Управления государственной охраны ;

те, кто имеет близких родственников, погибших или пропавших без вести во время войны (включая АТО/ООС) — мужа, жену, сына, дочь, отца, мать, деда, бабу или родных брата или сестру.

Следует устранить недостатки в органах мобилизации