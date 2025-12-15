Будет в ближайшее время: в Минобороны объяснили, как будет работать автоматическая постановка на учет
- Минобороны планирует ввести автоматическую постановку на учет военнообязанных до 2026 года.
- Внедрят шеринг электронного военно-учетного документа для передачи работодателю, а также работают над цифровизацией услуг и улучшением военной подготовки.
Минобороны в ближайшее время реализует автоматическую постановку на учет военнообязанных. Также будет введен шеринг электронного военно-учетного документа.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Главного управления информационных технологий Минобороны Олега Берестового на Digital Defence Forum.
Что известно о постановке на учет?
В Министерстве обороны объяснили, что в ближайшее время реализуют автоматическую постановку на учет в любых жизненных кейсах.
В 2026 году у нас в ближайшее время будет реализована автоматическая постановка на учет в любых жизненных кейсах. Тебе не нужно ничего делать, если тебе исполнилось 18 лет – ты уже автоматически стал на учет,
– объяснил Берестовой.
Кроме того, введут шеринг электронного военно-учетного документа, в частности, чтобы его можно было передать работодателю. Также происходит работа по цифровизации услуг и повышению качества обучения базовой военной подготовки (БВВП) в учебных центрах. Будет продолжена работа и над автоматизацией последствий нарушения правил воинского учета; улучшение существующих и введение новых отсрочек.
"Мы о военнообязанном знаем все, что знает государство, но это не предел – будем выходить за рамки привычного, чтобы мы знали для этой и будущей войны все о нашем будущем военнослужащем и о нем, как демобилизованном", – отметил представитель Минобороны.
Какие последние новости о мобилизации в Украине?
Народный депутат Федор Вениславский заявил, что цифра мобилизованных украинских граждан в армию за последние полтора года остается плюс-минус стабильной.
"Примерно 30 тысяч граждан Украины мы ежемесячно мобилизуем", – говорит Вениславский.
Также известно, что Кабмин разрешил немедленное аннулирование отсрочки от мобилизации для работников критически важных предприятий, если они теряют соответствующий статус.