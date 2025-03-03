БОВП для студентов и служба по контракту: как изменятся правила воинского учета в Украине

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Верховная Рада приняла ряд изменений к закону "О воинской обязанности и военной службе".

В частности, они касаются прохождения базовой военной подготовки и особенностей постановки на воинский учет. Об этом сообщает 24 Канал.

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Какие изменения произойдут в прохождении БОВП

Согласно законопроектом №12076, женщины, годные по возрасту и состоянию здоровья, которые добровольно изъявили желание пройти базовую общевойсковую службу, берутся на воинский учет призывников по их заявлению перед направлением на БОВП.

Важно! В рамках всеобщей мобилизации в Украине в 2025 году отменяется срочная служба. Вместо нее вводят базовую и базовую общевойсковую подготовку. Она обязательна для годных по состоянию здоровья мужчин в возрасте от 18 до 25 лет и добровольная для женщин.

После базовой военной службы женщины будут браться на учет военнообязанных в порядке и в сроки, определенные законодательством. Согласно ему, уволенные с базовой службы украинки должны будут в пятидневный срок прибыть в соответствующие ТЦК. Добавим, что женщины берутся на учет военнообязанных не автоматически, а только по желанию.

Стоит заметить, что с 1 сентября 2025 года ввели прохождение БЗВП для студентов в вузах, как отдельную дисциплину.

Однако те, кто претендует впервые вступить на госслужбу, службу в органах местного самоуправления, занять должности в органах прокуратуры, а также другие граждане по собственному желанию будут проходить ее в учебных центрах Вооруженных сил.

Кто и как сможет стать на учет призывников без визита в ТЦК

В этом году меняется принцип постановки на воинский учет призывников. Это касается военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет, которые не проходили военную службу.

На него берут годных по состоянию здоровья мужчин, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет. Впрочем, если раньше нужно было успеть стать на учет за 3 месяца (с января по март включительно), то теперь срок продлили до 31 июля.

Отметим, что постановка на учет призывников происходит с внесением соответствующих сведений в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов – "Оберіг". Стать на учет можно во время личного визита в районный (городской) ТЦК с предоставлением необходимых документов. Однако новый закон также позволяет сделать это онлайн.

После электронной идентификации и уточнения своих персональных данных в "Резерв+" постановка на учет произойдет автоматически. Заметим, что уважительные причины непрохождения электронной идентификации через приложение такие же, как и для неприбытия в ТЦК при наличии подтверждающих документов.

В их перечень относится болезнь, препятствие стихийного характера, проживания (пребывания) на временно оккупированной территории, а также другие обстоятельства, которые лишают возможности пройти идентификацию в "Резерв+" или лично явиться в ТЦК.

Те, кто не станет на учет призывников до 31 июля (в год, когда ему исполняется 17 лет), будут приниматься только после личного прибытия в ТЦК. Если на то не было уважительных причин, таким гражданам грозят штрафы за нарушение правил воинского учета от 17 000 до 25 500 гривен.

Кто может служить по контракту и будет ли наказание за СОЧ

На службу по контракту лиц рядового состава принимаются те, кто прошел профессионально-психологический отбор и соответствует следующим требованиям:

является мобилизованным рядовым из числа военнослужащих базовой военной службы (после базовой общевойсковой подготовки);

мобилизованным резервистом или военнообязанным, который не имеет звания сержантского, старшинского и офицерского состава;

лицом в возрасте от 18 лет с высшим, профессиональным (профессионально-техническим), полным или базовым средним образованием, не достигшим предельного возраста пребывания на службе и/или прошедшим базовую общевойсковую подготовку.

Отдельная норма касается тех, кто самовольно оставил воинскую часть. Закон предусматривает, что, когда лицо добровольно вернулось на место службы до 1 марта 2025 года и готово ее продолжить, оно фактически избегает ответственности за свое преступление. У командиров будет три дня на восстановление такого военного на службе.