Мобилизованные пытаются обмануть ВЛК: в ТЦК рассказали, как это происходит

В последнее время наблюдается рост попыток военнообязанных намеренно провалить психологическое тестирование во время прохождения ВВК. В ТЦК рассказали, как выводят мобилизованных на чистую воду.

Во время дополнительного собеседования все становится ясно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Екатерину Гавель, начальницу группы отдела психологического отбора Кировоградского ОТЦК и СП, в эфире телемарафона.

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Как мобилизованные пытаются обмануть ВЛК

Екатерина Гавель отметила, что в основном обманывать ВЛК пытаются на психологическом тесте.

Там есть вопросы специфические. И они отвечают, что все плохо, что они одиноки, им лучше быть наедине – что в коллективе они не могут себя проявить. Суицидальные вопросы есть, они также ставят, что все у них плохо, военно-профессиональной направленности, мотивации к военной службе у них нет. Искусственно ухудшают свои показатели,

– объяснила Гевель.

Она отметила, что во время дополнительных проверок и собеседований таких лиц удается разоблачить.

Оказывается, что это вполне нормальные, образованные люди с семьями. Однако мотивация к службе у них нет, и они пытаются ухудшить свои психологические показатели искусственно.