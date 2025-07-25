Отсрочка от мобилизации: как можно оформить постоянный уход за отцом

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим военнообязанных граждан могут призвать на службу.

Однако лица, которые ухаживают за родителями, при определенных условиях могут получить отсрочку от призыва. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию INSEININ.

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Как можно оформить постоянный уход за отцом?

В 2025 году в Украине оформление постоянного ухода за отцом, который по состоянию здоровья, преклонному возрасту или инвалидносте нуждается в посторонней помощи регулируется законом "О социальных услугах", постановлением Кабмина от 27 декабря 2018 года № 1161 и другими нормативно-правовыми актами.

Уход за отцом могут оформить физические лица, которые хотят предоставлять социальные услуги на профессиональной или непрофессиональной основе. Самым распространенным является оформление ухода на непрофессиональной основе, когда смотрителем выступает член семьи (сын или дочь), который проживает вместе с отцом.

Право на оформление ухода может возникать, если ваш отец:

лицо с инвалидностью I, II или III группы, которое по заключению врачебно-консультативной комиссии (ВКК) или медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) нуждается в постоянном постороннем уходе;

гражданин пожилого возраста (в частности, лицо старше 80 лет или пенсионного возраста), который по медицинскому заключению не может самостоятельно обеспечивать свои базовые потребности;

неизлечимо больной человек, который из-за нарушения функций организма не способен к самообслуживанию или передвижению;

лицо с тяжелыми заболеваниями, такими как онкологические заболевания, детский церебральный паралич (в случае врожденных патологий), психические расстройства или другие состояния, требующие паллиативной помощи.

Чтобы оформить уход за родителем на непрофессиональной основе, смотритель должен соответствовать следующим требованиям:

совместно проживать с отцом, что подтверждается справкой о регистрации места жительства или другими документами. Однако при определенных условиях это не является обязательным требованием;

отсутствие предпринимательской деятельности в сфере предоставления социальных услуг;

способность к уходу, что подтверждается медицинской справкой о состоянии здоровья смотрителя;

родственные связи (желательно, но не обязательно, поскольку законодательство допускает уход за лицами, которые не являются родственниками, при условии совместного проживания и ведения общего быта).

Чтобы оформить уход, прежде всего нужно обратиться к семейному врачу или другому медицинскому учреждению, где ваш отец состоит на учете. Врач выдаст направление во врачебно-консультативную комиссию (ВКК) для получения заключения о необходимости постоянного постороннего ухода.

Однако, если ваш отец имеет инвалидность I группы, установленную бессрочно, заключение ВКК может не понадобиться – достаточно справки МСЭК (форма № 157-1/о).

Кроме этого, для оформления ухода необходимо собрать следующий пакет документов:

заявление смотрителя о предоставлении социальных услуг по уходу на непрофессиональной основе;

заявление отца (или его законного представителя, если он недееспособен) о согласии на получение ухода;

копии паспортов смотрителя и отца;

копия идентификационного кода (РНОКПП) обоих лиц;

справка о регистрации места жительства (для подтверждения совместного проживания);

медицинская справка о состоянии здоровья смотрителя (подтверждает вашу способность осуществлять уход);

заключение ВКК или справка МСЭК о необходимости постоянного ухода за отцом;

декларация о доходах и имущественном состоянии смотрителя (по форме, установленной законодательством);

документы, подтверждающие родственные связи (например, свидетельство о рождении или другие документы);

справка об инвалидности отца (при наличии) или документы, подтверждающие его возраст или состояние здоровья;

документы на жилье (договор аренды, свидетельство о праве собственности и так далее) для подтверждения совместного проживания.

Документы необходимо подать в орган социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства вашего отца. Также в определенных случаях это можно сделать онлайн через приложение Дия.

Заметим, что после подачи документов орган социальной защиты может провести обследование условий проживания, чтобы подтвердить факт совместного проживания и оценить состояние здоровья вашего отца. По результатам проверки составляется акт установления факта осуществления ухода.

В случае, если все документы поданы правильно, орган социальной защиты назначает уход и, при наличии оснований, компенсацию за его осуществление. Решение обычно принимается в течение 10 – 30 рабочих дней.

Добавим, что размер компенсации зависит от прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц (по состоянию на 1 января календарного года) и среднемесячного совокупного дохода смотрителя за предыдущий квартал.

Компенсация рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и доходом смотрителя. Кроме того, период осуществления ухода засчитывается в страховой стаж, что влияет на будущее пенсионное обеспечение.

Однако с 2025 года компенсация за уход не назначается, если ваш отец получает социальную услугу ухода на дому от профессиональных социальных работников. Это стоит уточнить перед оформлением.

Почему могут отказать в оформлении ухода?

Оформление ухода может быть отклонено из-за:

неполного пакета документов или их несоответствия требованиям;

отсутствия подтверждения совместного проживания (например, если вы зарегистрированы по разным адресам);

отсутствия медицинских показаний для ухода (если ВКК не подтвердила необходимость посторонней помощи);

предоставление ложной информации;

наличие другого смотрителя, если ваш отец уже получает уход от другого лица.

Юристы отмечают, что если вы оформляете уход за отцом с инвалидностью I или II группы или по другим основаниям, предусмотренных законодательством, вы можете получить отсрочку от призыва на военную службу. Для этого необходимо предоставить акт установления факта ухода в ТЦК и СП.