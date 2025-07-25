Проте особи, які доглядають за батьками, за певних умов можуть отримати відстрочку від призову. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на юридичну компанію INSEININ.

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Як можна оформити постійний догляд за батьком?

У 2025 році в Україні оформлення постійного догляду за батьком, який через стан здоров’я, похилий вік чи інвалідність потребує сторонньої допомоги регулюється законом "Про соціальні послуги", постановою Кабміну від 27 грудня 2018 року № 1161 та іншими нормативно-правовими актами.

Догляд за батьком можуть оформити фізичні особи, які хочуть надавати соціальні послуги на професійній або непрофесійній основі. Найпоширенішим є оформлення догляду на непрофесійній основі, коли доглядачем виступає член сім’ї (син чи донька), який проживає разом із батьком.

Право на оформлення догляду може виникати, якщо ваш батько:

особа з інвалідністю І, ІІ або ІІІ групи, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) потребує постійного стороннього догляду;

громадянин похилого віку (зокрема, особа старше 80 років або пенсійного віку), який за медичним висновком не може самостійно забезпечувати свої базові потреби;

невиліковно хвора особа, яка через порушення функцій організму не здатна до самообслуговування чи пересування;

особа з тяжкими захворюваннями, такими як онкологічні захворювання, дитячий церебральний параліч (у разі вроджених патологій), психічні розлади чи інші стани, що вимагають паліативної допомоги.

Щоб оформити догляд за батьком на непрофесійній основі, доглядач повинен відповідати таким вимогам:

спільно проживати з батьком, що підтверджується довідкою про реєстрацію місця проживання або іншими документами. Проте за певних умов це не є обовʼязковою вимогою;

відсутність підприємницької діяльності у сфері надання соціальних послуг;

здатність до догляду, що підтверджується медичною довідкою про стан здоров’я доглядача;

родинні зв’язки (бажано, але не обов’язково, оскільки законодавство допускає догляд за особами, які не є родичами, за умови спільного проживання та ведення спільного побуту).

Щоб оформити догляд, насамперед потрібно звернутися до сімейного лікаря або іншого медичного закладу, де ваш батько перебуває на обліку. Лікар видасть направлення до лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) для отримання висновку про необхідність постійного стороннього догляду.

Однак, якщо ваш батько має інвалідність І групи, встановлену безстроково, висновок ЛКК може не знадобитися – достатньо довідки МСЕК (форма № 157-1/о).

Окрім цього, для оформлення догляду необхідно зібрати наступний пакет документів:

заява доглядача про надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі;

заява батька (або його законного представника, якщо він недієздатний) про згоду на отримання догляду;

копії паспортів доглядача та батька;

копія ідентифікаційного коду (РНОКПП) обох осіб;

довідка про реєстрацію місця проживання (для підтвердження спільного проживання);

медична довідка про стан здоров’я доглядача (підтверджує вашу здатність здійснювати догляд);

висновок ЛКК або довідка МСЕК про необхідність постійного догляду за батьком;

декларація про доходи та майновий стан доглядача (за формою, встановленою законодавством);

документи, що підтверджують родинні зв’язки (наприклад, свідоцтво про народження чи інші документи);

довідка про інвалідність батька (за наявності) або документи, що підтверджують його вік чи стан здоров’я;

документи на житло (договір оренди, свідоцтво про право власності тощо) для підтвердження спільного проживання.

Документи необхідно подати до органу соціального захисту населення або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання вашого батька. Також у певних випадках це можна зробити онлайн через застосунок Дія.

Зауважимо, що після подання документів орган соціального захисту може провести обстеження умов проживання, щоб підтвердити факт спільного проживання та оцінити стан здоров’я вашого батька. За результатами перевірки складається акт встановлення факту здійснення догляду.

У випадку, якщо всі документи подано правильно, орган соціального захисту призначає догляд та, за наявності підстав, компенсацію за його здійснення. Рішення зазвичай ухвалюється протягом 10 – 30 робочих днів.

Додамо, що розмір компенсації залежить від прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (станом на 1 січня календарного року) та середньомісячного сукупного доходу доглядача за попередній квартал.

Компенсація розраховується як різниця між прожитковим мінімумом і доходом доглядача. Крім того, період здійснення догляду зараховується до страхового стажу, що впливає на майбутнє пенсійне забезпечення.

Проте з 2025 року компенсація за догляд не призначається, якщо ваш батько отримує соціальну послугу догляду вдома від професійних соціальних працівників. Це варто уточнити перед оформленням.

Чому можуть відмовити в оформленні догляду?

Оформлення догляду може бути відхилено через:

неповний пакет документів або їх невідповідність вимогам;

відсутність підтвердження спільного проживання (наприклад, якщо ви зареєстровані за різними адресами);

відсутність медичних показань для догляду (якщо ЛКК не підтвердила необхідність сторонньої допомоги);

надання неправдивої інформації;

наявність іншого доглядача, якщо ваш батько вже отримує догляд від іншої особи.

Юристи зазначають, що якщо ви оформляєте догляд за батьком з інвалідністю І чи ІІ групи або за іншими підставами, які передбачені законодавством, ви можете отримати відстрочку від призову на військову службу. Для цього необхідно надати акт встановлення факту догляду до ТЦК та СП.