Для перевода в другую часть нужны основания. Об этом пишет 24 Канал.

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Какие есть основания для перевода

Существует два действенных основания перевода военнослужащего: по состоянию здоровья (работает в 90% случаев) и по семейным обстоятельствам (50 на 50);

Право на перевод также можно реализовать в случае:

в случае служебной необходимости;

в случае проведения организационных мероприятий;

согласно заключению служебной характеристики.

Куда можно перевестись и что для этого нужно

Наиболее сложным процесс перевода из части в часть является для военнослужащих в составе Сухопутных войск или Сил территориальной обороны.

Лиц рядового состава, сержантского и старшинского переводят только тогда, когда для этого есть обоснованные основания и с учетом выводов и рекомендаций их непосредственных командиров на основании ходатайства начальников, которые подняли вопрос перевода.

В общем переводиться можно:

между воинскими частями, оперативными командованиями по приказам должностного лица, которому подчинены соответствующие соединения;

между видами ВСУ и воинскими частями, которые подчинены руководителям структурных подразделений Генштаба (нужен приказ Главнокомандующего ВСУ);

между воинскими частями ВСУ, которые подчинены Минобороны (нужен приказ руководителя службы персонала Министерства обороны).

Перемещение лиц офицерского состава между воинскими частями в подчинении ВСУ происходит по приказу лица, которому подчинены соответствующие виды Вооруженных сил.

Какие документы нужны

В стандартный перечень документов входят:

отношение из части, где военный хотел бы служить,

основание для перевода,

рекомендации от прямых руководителей военного,

ходатайство командиров, которые готовы принять военного на службу в свою часть.

Далее командир воинской части должен подготовить представление на перевод. Только после этого можно принять решение.

Остальная документация зависит от основания, по которой будет происходить перевод.

Например, чтобы перевестись из одной воинской части в другую по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам военнослужащий подает рапорт.

Общий порядок перевода:

рапорт военнослужащего,

отношение-согласие командира части, который принимает на военную службу,

представление на перевод командира воинской части,

решение/приказ военного руководителя, который имеет право осуществлять перевод.

Процедура перевода длительная и должна пройти много согласований на разных уровнях и стадиях.