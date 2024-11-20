Для переведення до іншої частини потрібні підстави. Про це пише 24 Канал.
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Які є підстави для переведення
Існує дві дієві підстави переведення військовослужбовця: за станом здоров‘я (працює в 90% випадків) та за сімейними обставинами (50 на 50);
Право на переведення також можна реалізувати у разі:
- у разі службової необхідності;
- у разі проведення організаційних заходів;
- згідно із висновком службової характеристики.
Куди можна перевестись та що для цього потрібно
Найбільш складним процес переведення із частини в частину є для військовослужбовців у складі Сухопутних військ або Сил територіальної оборони.
Осіб рядового складу, сержантського та старшинського переводять лише тоді, коли для цього є обґрунтовані підстави та з урахуванням висновків і рекомендацій їх безпосередніх командирів на підставі клопотання начальників, які порушили питання переведення.
Загалом переводитися можна:
- між військовими частинами, оперативними командуваннями за наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні з'єднання;
- між видами ЗСУ та військовими частинами, які підпорядковані керівникам структурних підрозділів Генштабу (потрібен наказ Головнокомандувача ЗСУ);
- між військовими частинами ЗСУ, які підпорядковані Міноборони (потрібен наказ керівника служби персоналу Міністерства оборони).
Переміщення осіб офіцерського складу між військовими частинами у підпорядкуванні ЗСУ відбувається за наказом особи, якій підпорядковані відповідні види Збройних сил.
Які документи потрібні
У стандартний перелік документів входять:
- відношення з частини, де військовий хотів би служити,
- підстава для переведення,
- рекомендації від прямих керівників військового,
- клопотання командирів, які готові прийняти військового на службу у свою частину.
Далі командир військової частини повинен підготувати подання на переведення. Лише після цього можна ухвалити рішення.
Решта документації залежить від підстави, за якою відбуватиметься переведення.
Наприклад, щоб перевестись з однії військової частини до іншої за станом здоров’я чи за сімейними обставинами військовослужбовець подає рапорт.
Загальний порядок переведення :
- рапорт військовослужбовця,
- відношення-згода командира частини, який приймає на військову службу,
- подання на переведення командира військової частини,
- рішення/наказ військового керівника, який має право здійснювати переведення.
Процедура переведення довготривала і має пройти багато погоджень на різних рівнях і стадіях.