По словам адвоката Марины Бекало для этого нужно написать заявление. Оно подается в ТЦК и СП.

Смотрите также Подлежат ли мобилизации лица с инвалидностью III группы: объяснение юриста

Как подать заявление на отсрочку от мобилизации

Подать заявление нужно по форме, которая предусмотрена Приложением 4 Постановления КМУ от 16 мая 2024 года № 560.

К заявлению предоставляются копии документов, предусмотренных Приложением 5 указанного Постановления:

свидетельства о рождении детей,

свидетельство о браке

удостоверение многодетной семьи (при наличии).

Так, заявление на отсрочку заполняете, распечатываете и подписываете. Подаете в двух экземплярах. Их обязаны зарегистрировать в ТЦК и СП. Второй экземпляр с отметкой о регистрации возвращается вам,

– рассказала Марина Бекало.

По ее словам, комиссия ТЦК и СП должна рассмотреть заявление в течение 7 дней со дня поступления и принять решение о предоставлении отсрочки или отказа. Оно оформляется протоколом, а результат заявителю должны сообщить по телефону или по почте на следующий день.

В случае положительного решения лицо должно получить справку о предоставлении отсрочки. В случае отказа – выносится письменное решение, которое человек может обжаловать в суде.

"Обращаю внимание, что до принятия комиссией решения вас не имеют права направлять на медицинский осмотр ВВК и вы не подлежите призыву на военную службу по мобилизации, на особый период. После вынесения решения о предоставлении отсрочки, вам предоставляют справку о полученной отсрочке, а также направят на ВВК. После выполнения всех требований правил воинского учета, вам должны выдать военно-учетный документ, как в бумажном виде, так вы его можете сгенерировать в электронном кабинете Резерв+", – добавила юрист.