За словами адвокатки Марини Бекало для цього потрібно написати заяву. Вона подається до ТЦК та СП.

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Як подати заяву на відстрочку від мобілізації

Подати заяву потрібно за формою що передбачена Додатком 4 Постанови КМУ від 16 травня 2024 року № 560.

До заяви надаються копії документів, що передбачені Додатком 5 вказаної Постанови:

свідоцтва про народження дітей,

свідоцтво про шлюб

посвідчення багатодітної родини (при наявності).

Так, заяву на відстрочку заповнюєте, роздруковуєте та підписуєте. Подаєте в двох екземплярах. Їх зобов'язані зареєструвати в ТЦК та СП. Другий екземпляр з відміткою про реєстрацію повертається вам,

– розповіла Марина Бекало.

За її словами, комісія ТЦК та СП має розглянути заяву протягом 7 днів з дня надходження та прийняти рішення про надання відстрочки або відмови. Воно оформлюється протоколом, а результат заявнику мають повідомити телефоном чи поштою на наступний день.

У разі позитивного рішення особа має отримати довідку про надання відстрочки. У разі відмови – виноситься письмове рішення, яке чоловік може оскаржити в суді.

"Звертаю увагу, що до ухвалення комісією рішення вас не мають права направляти на медичний огляд ВЛК та ви не підлягаєте призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Після винесення рішення про надання відстрочки, вам надають довідку про отриману відстрочку, а також направлять на ВЛК. Після виконання всіх вимог правил військового обліку, вам мають видати військово-обліковий документ, як в паперовому вигляді, так ви його можете згенерувати в електронному кабінеті Резерв+", – додала юристка.