В адвокатському бюро розповіли, що особи з інвалідністю мають відстрочку від мобілізації. І це не залежить від групи інвалідності.

Дивіться також Кабмін упорядкував друк і надсилання повісток військовозобов'язаним поштою, – ЗМІ

Особи з інвалідністю можуть служити лише за власним бажанням

За словами юристів, відстрочка від мобілізації для людей з інвалідністю передбачена статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відповідно до цієї статті не підлягають призову, а отже мають відстрочку від мобілізації особи, які визнані інвалідами. Група інвалідності в статті не вказується, а тому інваліди третьої групи не підлягають мобілізації у 2024 році",

– кажуть адвокати.

Також вони зауважили, що підставою для встановлення ІІІ групи інвалідності є "стійкі, помірної важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, наслідками травм або вродженими вадами, що призвели до помірно вираженого обмеження життєдіяльності особи, в тому числі її працездатності, але потребують соціальної допомоги та соціального захисту".

Таким чином юристи наголошують, що особи з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп звільняються від військової служби. Служити вони можуть лише за власним бажанням за контрактом.