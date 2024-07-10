В адвокатском бюро рассказали, что лица с инвалидностью имеют отсрочку от мобилизации. И это не зависит от группы инвалидности.

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Лица с инвалидностью могут служить только по собственному желанию

По словам юристов, отсрочка от мобилизации для людей с инвалидностью предусмотрена статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно этой статье не подлежат призыву, а следовательно имеют отсрочку от мобилизации лица, которые признаны инвалидами. Группа инвалидности в статье не указывается, а потому инвалиды третьей группы не подлежат мобилизации в 2024 году",

– говорят адвокаты.

Также они отметили, что основанием для установления III группы инвалидности являются "стойкие, умеренной тяжести функциональные нарушения в организме, обусловленные заболеванием, последствиями травм или врожденными пороками, которые привели к умеренно выраженному ограничению жизнедеятельности лица, в том числе его работоспособности, но требуют социальной помощи и социальной защиты".

Таким образом юристы отмечают, что лица с инвалидностью I, II и III групп освобождаются от военной службы. Служить они могут только по собственному желанию по контракту.