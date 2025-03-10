В апреле 2024 года Верховная Рада Украины внесла изменения по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета, которые касались и аспирантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соответствующий закон.

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Аспиранты могут получить отсрочку

Студенты и работники высших учебных заведений не освобождаются от службы, а просто получают отсрочку. В частности, они смогут получить отсрочку:

студенты высших учебных заведений в возрасте до 30 лет;

все ученые с научными званиями;

все штатные преподаватели;

педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования;

соискатели образования зачислены в интернатуру.

Украинское законодательство предусматривает, что уклоняться от призыва по мобилизации через поступление в учебное заведение для получения второго, третьего высшего образования не получится.

С 2025 года получить отсрочку от мобилизации смогут только те аспиранты, которые учатся на бюджетной основе. То есть контрактникам оставалась только заочная форма обучения, которая не дает права на отсрочку.

Эти изменения пока окончательно не приняли, для подтверждения права на отсрочку необходимо иметь следующие документы:

паспорт

идентификационный код;

военно-учетный документ (военный билет, временное удостоверение или военный билет);

справка об обучении на дневной форме (форма 20, которая предоставляется высшим учебным заведением);

повестка о вызове (если она выдана).

Далее нужно пройти ВВК и получить отсрочку.

Есть случаи, когда отсрочка не действует

Существуют исключения, когда аспиранта призвать в армию могут досрочно, в частности, по личному заявлению. Отсрочка также аннулируется, если он получает военную или смежную с нацбезопасностью профессию.

Также аспирантов могут призвать во время ежегодных оперативных отправлений мобилизованных.